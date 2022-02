Cinque brilla ma non basta, Toscano e Cirillo fenomeni assoluti

Nella sfida tra Villa e Cimiano finita per 2-5, Cirillo si erge ad assoluto protagonista con un poker messo a referto. I subentrati del Cimiano hanno cambiato la partita in favore della propria squadra andando a compiere una rimonta non facile. Cinque solita certezza dei bianconeri con un'ottima prestazione sfornata, in assoluto il migliore dei suoi. CLICCA PER LA CRONACA DELLA PARTITA LE PAGELLE VILLA Casamento 6 Nel contesto gioca una gara discreta. Effettua qualche buona parata ma purtroppo non riesce a trattenere i due palloni che hanno portato a due reti del Cimiano. Roncaglia 6 Prestazione autorevole. Primo spezzone...

