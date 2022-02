Si infortuna l’arbitro: derby sospeso e da rigiocare da capo

Il derby brianzolo non ha alcun vincitore. La partita tra Vis Nova e Folgore Caratese viene sospesa al 14’ della ripresa per l’infortunio dell’arbitro Sala, costretto a interrompere l’incontro per un guaio muscolare al polpaccio. Il match verrà rigiocato da capo, rendendo vano il sigillo di Barbaro su calcio di rigore che ha portato avanti le baby lucertole di Nigro. Un vero peccato, visto che la sfida aveva appena incominciato a infiammarsi. Dopo un primo tempo bloccato e con una sola palla gol nel finale di frazione (un palo colpito su punizione da Pozzoli), la ripresa comincia con il botto....

