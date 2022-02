Gotti e Quassouni regalano una gioia a Pirovano

Vittoria che vale doppio per il Ponte San Pietro sul campo del Manara. La squadra di Pirovano (che, squalificato, ha visto i suoi da bordocampo) si impone con un 1-2 diverso nelle proporzioni e nei fatti dal 5-1 dell’andata ma il risultato è comunque significativo e probabilmente più importante. Il Ponte scavalca infatti il Manara in classifica e si lancia nelle primissime posizioni, dando seguito all’ottimo pareggio di settimana scorsa contro la capolista Enotria. Amaro invece il verdetto del campo per i padroni di casa che pur producendo un buon gioco, propositivo, mancano una chance importante e non si rialzano dopo...