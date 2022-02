Il tris di Cirillo spezza i sogni neroverdi in una partita emozionante

Finisce 3-3 la sfida tra Cimiano e Vis Nova. I neroverdi sono andati in vantaggio per ben tre volte, salvo poi essere rimontati in tutte le occasioni. All'autogol di Tursi e alle reti di Mastrolembo e Piacenti risponde sempre Cirillo che firma una tripletta (due gol su calcio di rigore). Gli ospiti avrebbero agganciato in classifica i padroni di casa, ma questo pari mantiene invariata distanza tra le due. Visto l'andamento della gara per il Cimiano è un punto guadagnato, mentre la Vis Nova dovrà tenere a mente di restare in partita per tutti i novanta minuti nei successivi incontri....