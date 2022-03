Zagaryuk devastante, che doppietta di Bedini!

Pesante sconfitta casalinga dello Sported Maris che probabilmente dice addio alle speranze di salvezza diretta senza passare dagli spareggi. Sugli scudi l’ucraino Michele Zagaryuk che prende per mano la Trevigliese e la trascina al successo con due reti nel finale. Per la squadra di Pietro Galbiati un risultato che sa tanto di viatico verso la salvezza, l’obiettivo del club biancoceleste. Primo tempo con poche emozioni, spezzettato da molti falli e squadre bloccate probabilmente dalla consapevolezza dell'importanza dei 3 punti in palio per raggiungere i rispettivi scopi stagionali. Nella ripresa un doppio Bedini e un doppio Zagaryuk mettono la parola fine ad una partita rimasta in bilico fino ai minuti finali, quando l’estro dell’est-europeo ha rotto definitivamente gli argini. Nessun tiro verso la porta per i primi 30 minuti, finché l’equilibrio viene rotto da un calcio di rigore. Gastaldi mette dalla destra un innocuo pallone a centro area, indecisione fra i centrali e il portiere e sulla palla si avventa Ferrara che viene toccato sul piede d’appoggio: Gastaldi di prepotenza spedisce nel sette e porta avanti i locali (1-0). La reazione bergamasca si fa sentire con qualche angolo che non impensierisce più di tanto i ragazzi di Matteo Borghetti.



RIPRESA

La ripresa vede invece una Trevigliese arrembante e uno Sported con la spia della benzina pericolosamente in lampeggiamento. E al 49’ arriva il pareggio. Punizione dalla trequarti di sinistra, palla lenta in area piccola, Archetti forse abbagliato dal sole non esce e Bedini da due passi insacca di testa (1-1). Al 21’ pallone recuperato forse con la mano a centrocampo da Bedini che scambia con Zagaryuk, due veroniche e passaggio magico per lo stesso Bedini che dal limite spedisce dove non batte il sole. Nonostante le energie siano ormai finite lo Sported prova generosamente a riprendere la partita. E al 37’ Carotti intercetta un passaggio orizzontale a centrocampo, lancia Gastaldi sul filo del fuorigioco che con un destro a spiovere trafigge Bettoni. Ma al 42 è Zagaryuk che raccoglie in area l’uno-due con Bedini, mette a sedere con una finta il diretto avversario e trafigge Archetti in uscita disperata. Tre minuti più tardi ancora Zagaryuk mette il sigillo sulla sua fantastica prestazione con un destro a giro all’incrocio che legittima la vittoria biancoceleste e spegne d’altro canto le speranze di risalita in classifica dello Sported.

LE PAROLE

Il commento di Matteo Borghetti, tecnico biancoverde, sulla gara: «Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla, a livello tattico è stato impeccabile. Inoltre abbiamo sfruttato tutte le occasioni avute. Ciò che ha fatto la differenza nel secondo tempo sono state due nostri gravi disattenzioni e un paio di giocate del loro capitano che hanno fatto la differenza. Dovevamo e meritavamo di raccogliere molto di più, è stata la partita-fotocopia col Ciliverghe. Pagata la disabitudine di giocare queste partite, ma non molliamo e credo che la crescita continui nonostante i pochi mezzi rispetto agli altri. Dispiace. Amaro in bocca per la classifica e per ciò che raccogliamo, ma credo nel futuro vedo miglioramenti per un campionato che fino a 5 mesi fa era tabù per i miei». Raggiante il tecnico ospite Pietro Galbiati nel post gara: «Zagaryuk mi ha davvero fatto emozionare, me l’ha risolta nel finale. Un passo importante perché ci distanzia dai playout, devo dire che anche Rota e Metani hanno fatto molto bene. Non posso che essere davvero felice della prestazione».