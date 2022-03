Dedica il gol alla bisnonna centenaria: «Un'emozione mai provata»

Quarto minuto del secondo tempo di Cimiano-Brianza Olginatese, Stefano Esposito segna e regala ai suoi bianconeri la quarta vittoria su quattro gare nel girone di ritorno. Ottavo sigillo per il classe 2005, che subito dopo aver battuto Brusa si avvicina alla tribuna e fa ciò che non ti aspetti, alzandosi la maglietta e mostrando una scritta semplice ma significativa: "Auguri bisnonna, 100 anni, ti amo". Cos'abbia provato in quei momenti il centravanti della Brianza Olginatese è riassunto perfettamente nelle sue parole: «Per me è stata un'emozione incredibile, non mi era mai successo».

RICORDO

Il centravanti ha poi proseguito: «Volevo farle vedere che le ero vicino, così ho colto l'occasione per farle gli auguri in questo modo particolare». Prontamente immortalato dalla tribuna, a fine partita Stefano ha subito inviato lo scatto ai suoi genitori che si trovavano in Puglia con la bisnonna: «Mi è stato riferito che era contentissima e molto orgogliosa di me, ma è stata una sorpresa anche per i miei genitori perché alla vigilia della partita non sapevano nulla». Un gesto inaspettato per molti che, oltre a rimanere impresso per sempre nella mente di Stefano, ha regalato anche la vittoria all'Under 17 di Cadelano: «Il mio gol è stato decisivo ma il merito è di tutta la squadra - analizza Esposito - ma questa domenica la ricorderò per sempre per la dedica».

La foto di Esposito nella prima pagina regionale di Sprint e Sport

NUMERI



Se in casa Brianza Olginatese tutto sembra andare al meglio un riconoscimento particolare va allo stesso Stefano, uno degli artefici dell'exploit bianconero da metà febbraio a questa parte. 12 punti, 16 gol fatti e 5 subiti: questo il ruolino di marcia dei lecchesi, opera di un gruppo affiatato: «Ci stiamo impegnando durante ogni allenamento per puntare ai playoff, il merito è anche per il nostro allenatore (Cadelano, ndr) perché ci sta caricando molto. Sarebbe bello arrivare ai playoff e vincerli, dopodiché il mio sogno è arrivare tra i top 3 marcatori».

I NUMERI DELLA BRIANZA OLGINATESE

POSIZIONE : 9ª

: PARTITE GIOCATE : 15

: PARTITE VINTE : 6

: PARTITE PAREGGIATE : 1

: PARTITE PERSE : 8

: GOL FATTI : 27

: GOL SUBITI : 25

: DIFFERENZA RETI : +2

La Brianza Olginatese Under 17

OBIETTIVI

I numeri raccontano che l'obiettivo di entrare nella storia come uno dei migliori marcatori dell'Élite è tutt'altro che irraggiungibile, soprattutto dopo la scelta di Cadelano di puntare sul 4-3-1-2, modulo che esalta in maniera particolare le doti di Esposito: «Sono un giocatore che si sacrifica molto per la squadra e che non molla alla prima difficoltà. Mi piace molto giocare dietro le punte - commenta il classe 2005 - e mi ispiro a Federico Chiesa, mentre da più piccolo seguito molto da vicino Paul Pogba».

LE STATISTICHE DI STEFANO ESPOSITO