Bomba Djouhaer, Bandera di testa e Mutinelli per sognare i playoff

La Masseroni di Viola si conferma ancora una volta implacabile tra le mura casalinghe aggiudicandosi lo sfida per i playoff contro la Varesina ed imponendosi con un netto 3-0 agganciando proprio la squadra di Frontini a quota 29 punti. Parziale pesante anche se, per quanto visto nel primo tempo un po' troppo rotondo, sebbene la ripresa abbia sancito la superiorità dei padroni di casa, più cattivi agonisticamente e cinici sotto porta. Viola cambia qualcosa rispetto ai soliti 11: diversi due degli interpreti offensivi: dentro dal primo minuto Braga e Mutinelli al posto di Robustelli e Mozzon non al meglio. LA...

