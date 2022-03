Djouhaer imperatore della mediana: 8, Bandera e Mutinelli lasciano il timbro: 7.5 e 7

Vittoria netta per 3-0 dei padroni di casa, implacabili tra le mura amiche. Il grande avvio ospite non ha trovato il gol, e quando Djouhaer spara un bolide alla mezz'ora trovando il gol crollano le certezze degli uomini di Frontini. Bandera e Mutinelli sono bravi a chiudere la gara nella ripresa senza lasciare speranza agli avversari per 3 punti fondamentali per continuare la corsa verso i playoff. MASSERONI Santulli 6.5 Due uscite importantissime nel primo tempo mantengono il risultato bloccato fino al vantaggio dei suoi. Solita gara sicura e di personalità anche fuori dai pali, a costo di prendersi qualche...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con