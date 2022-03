Il sedicenne che segna come Maradona e sogna la Premier League

22 giugno 1986, quarti di finale del Mondiale 1986 tra Argentina e Inghilterra. Siamo al nono minuto del secondo tempo quando Diego Armando Maradona - appena cinque minuti dopo uno dei gol più discussi della storia del calcio, ovvero la Mano de Dios, s'inventa quello che sarebbe diventato nel tempo uno dei sigilli più iconici: il fantasista argentino prende palla nella propria metà campo, salta sei avversari - tra cui il portiere - e mette a referto la personale doppietta.

13 marzo 2022, 19ª giornata dell'Under 17 Élite: a Carate Brianza si sfidano Folgore Caratese e Ponte San Pietro. È il 20' del primo tempo quando, sul parziale di 2-0 a favore degli ospiti, Matteo Ferrari decide di trasformarsi in Diego Armando Maradona segnando il gol più bello della propria vita. L'azione che porta al tris bergamasco è tutta opera del classe 2005, caparbio nel recuperare palla nella propria metà campo, un pizzico folle nell'abbassare la testa e partire in contropiede, devastante nel battere Negri con un mancino a fin di palo. «Ha saltato quattro o cinque avversari, si è fatto oltre cinquanta metri di corsa e ha concluso con un gran mancino» racconta il tecnico del Ponte San Pietro Valerio Pirovano, ex giocatore della Primavera del Milan che di gol nella propria vita ne ha visti eccome.

Ferrari a sinistra e Perre a destra, punti fermi del Ponte San Pietro

LE PAROLE

Le sensazioni di chi ha avuto modo di segnarlo raccontano anch'esse una grande emozione, come si evince dalle parole dello stesso Ferrari che ha commentato così il suo sigillo: «Credo di aver fatto un bel gol - esordisce il classe 2005 - e la sensazione che ho provato è stata davvero bellissima, soprattutto perché rientravo dopo una settimana ai box e il mio sigillo ha aiutato la squadra nell'indirizzare con di più la partita». Un pensiero va anche al suo Ponte, in piena zona playoff quando mancano solamente sei giornate al termine della stagione: «Vogliamo fare più punti possibili per rimanere nelle zone nobili della classifica, dopodiché sarà bello giocare i playoff anche se di squadre preparate ce ne sono molte».

LA SCHEDA PERSONALE

NOME : Matteo Ferrari

: ANNO : 2005

: SQUADRA : Ponte San Pietro

: RUOLO : esterno d'attacco

: PIEDE : sinistro

: SKILLS : velocità e tecnica

L'undici iniziale del Ponte San Pietro in occasione della sfida di Milano contro l'Enotria

LA STORIA

Parlando di obiettivi personali, il baby talento in forza ai blues - originario di Curno, laddove ha dato i primi calci al pallone prima di spiccare il volo verso realtà più blasonate - non nasconde la volontà di ritornare nel mondo del professionismo, o comunque compiere un salto importante: «Spero vivamente di ricevere qualche chiamata importante, ma sarei comunque felice di essere aggregato alla prima squadra qui a Ponte (che milita in Serie D, ndr)». Un eventuale approdo in realtà professionistiche coinciderebbe con un ritorno di fiamma per Matteo, che dopo l'esperienza al Curno ha vissuto sette stagioni memorabili all'Albinoleffe: «Con loro ho fatto campionati sia Regionali che Nazionali - puntualizza il classe 2005 - ma a causa di qualche problema tre anni fa mi sono spostato al Ponte. Sarebbe bello tornare in una prof, anche se il sogno nel cassetto è giocare in Serie A o in Premier League».

I NUMERI STAGIONALI

PRESENZE : 11

: MINUTI GIOCATI : 966

: MEDIA VOTO : 7

: GOL : 3

: MINUTI/GOL : 322

: AMMONIZIONI : 1

Scatto amarcord della Rapp Under 15 Nazionale 2019/2020: Ferrari, Masini e De Pasquale

LA RAPPRESENTATIVA

La corsa verso il sogno è già iniziata, sia in maglia Ponte che con la Rappresentativa Regionale. Punto fermo delle selezioni del CRL dai tempi dell'Under 15, Matteo può vantare anche diverse convocazioni - seguite da manifestazioni anche importanti, come il Memorial Ponte Morandi dello scorso dicembre - con la casacca della Rapp Nazionale LND. «Con la Nazionale ho vissuto davvero bei momenti che porterà sempre con me» racconta Matteo, il quale può vantare un curriculum niente male con le selezioni. Parlando di Regionale - considerando gli annullamenti delle ultime tre edizioni del Torneo delle Regioni - l'esterno del Ponte San Pietro è stato uno dei protagonisti al Torneo Eusalp del giugno 2021, concluso al terzo posto imponendosi sul Veneto dopo i calci di rigore. Ben due esperienze invece con la Nazionale: la prima ai tempi dell'Under 15, quando venne convocato per il raduno di Tirrenia, e la seconda giusto un paio di mesi fa con l'Under 17, con la quale vinse il Memorial Ponte Morandi battendo Benevento e Salernitana rispettivamente in semifinale e finale.