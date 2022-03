Un'elitaria Vighenzi si autoinvita al gran ballo dell'aristocrazia lombarda

Vighenzi vittoriosa sullo Sported Maris. Continua a volare la formazione gardesana e - complice la battuta d’arresto del Franciacorta - adesso allunga sulla quinta posizione per stabilizzarsi nell’ultima piazza favorevole ai playoff. Sported viceversa battuto e costretto ad accorciare il gap alla svelta se non vorrà vedersi privata dell’ultima possibilità di salvezza mediante la strettoia impervia dei playout. La Vighenzi si vendica così della sconfitta subita all’andata e sconfigge con merito uno Sported Maris ancora incerottato dall’epidemia influenzale che l’ha colpita la scorsa settimana. La squadra bresciana ha comunque mostrato una netta superiorità sia fisica sia tecnica rispetto ai biancoverdi, dominando nella ripresa e legittimando il successo con un buon numero di occasioni create oltre a quelle fruttate i gol. Nel primo tempo, finché le forze fisiche glielo consentivano, i ragazzi di Matteo Borghetti sono riusciti a contenere le folate offensive dei benacensi.

FIRMA DI RUSSO

Già al minuto 4 Bara veniva anticipato di un soffio in angolo proprio davanti a Balestreri. Sempre l’estremo cremonese due minuti dopo avrebbe deviato un altro bel tiro da fuori dello stesso 9 bresciano. In seguito, Balestreri ancora decisivo sul tiro di Chiappini da appena dentro l’area. Al 25’ lo Sported rischiava di andare in vantaggio con Gastaldi che di testa alzava sopra la traversa un bel cross dalla destra di De Cristofaro. Al 40’ era invece Barbieri ha togliere dalla porta un pallone che aveva già scavalcato l’estremo difensore Balestreri. Sempre Barbieri frenava con le cattive un’altra esplosiva progressione di Bara. Punizione, rincorsa di Russo, tiro non irresistibile, barriera bucata e palla che sorprende Balestreri (1-0).

FIRMA BARA

Nel secondo tempo si assisteva ad un monologo dei ragazzi di Sandrini che fin dai primi minuti rimettevano sotto pressione la difesa locale. Al 49’ era bravo Balestreri sul tiro da fuori di Bettini. Ma i ragazzi di Borghetti, in evidente debito d’ossigeno, non riuscivano a contrastare le incursioni bresciane che sistematicamente avevano la meglio nei singoli duelli per creare superiorità. Emblematica la rete del 2-0 al 13’ quando Infantino prendeva palla tra le linee sulla trequarti, bruciava in velocità il centrale e da dentro l’area piccola trafiggeva Balestreri con un destro sul secondo palo. Le occasioni per la terza rete venivano sventate dal portiere cremonese a più riprese mentre il collega avversario godeva di una mattinata di estremo relax. Al 28’ Bara trovava la rete del definitivo 3-0 con un tap-in da pochi metri dopo clamoroso incrocio colto da Chiappini dai 25 metri (su punizione). Nel finale Gastaldi avrebbe potuto segnare la rete della bandiera su invito di Olivadese ma la pala lambiva il palo ed usciva di poco. Il tecnico gardesano Vittorio Sandrini al termine del match sintetizzava così: «Partita non bellissima da parte nostra ma abbiamo badato al concreto e stavolta sapevamo serviva questo».

IL TABELLINO

SPORTE MARIS-VIGHENZI 0-3

RETI (3-0, 3-1): 35' Russo (V), 20' st Infantino (V), 28' st Bara (V),

SPORTED MARIS (3-4-1-2): Balestreri 6, Carotti 6, Ferrara 6, Barbieri 6.5, Storti (17' st Spoti 6), Ghisolfi 6, De Cristofaro 6 (29' st Fontana sv), Fiorani 6 (10' st Olivadese), Gastaldi 6, Tenconi 6, Chiesa 6 (22' st Favalli). A disp. Archetti. All. Borghetti 6.

VIGHENZI (4-3-1-2): Crapisto 7, Forlano 6.5, Contrasto 7.5 (43' st Merico sv), Borra 6.5, Danzi 6.5, Traversi 6.5 (34' st Gelmini sv), Bettini 6.5, Russo 7.5 (39' st Dine sv), Bara 7.5 (30' st Touzani sv), Infantino 7.5, Chiappini 6.5 (45' st Violini sv). A disp. Doci, Contrasto, Alberti, Tirelli. All. Sandrini 7.5.

ARBITRO: Pizzi di Cremona 6.

AMMONITI: Barbieri (S), Gastaldi (S), Traversi (V).