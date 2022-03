L'arrivederci all'Inter e il ritorno da Beppe Bergomi: «Sono qui per vincere il campionato»

Il nerazzurro nel destino, nell'ordine dell'Accademia Inter, dell'Inter, ancora dell'Accademia Inter e probabilmente nel futuro nuovamente dell'Inter. La sfacciataggine di chi è consapevole della propria forza, di chi ha chiaro in mente cosa vuole dalla propria vita calcistica e di quali obiettivi voler perseguire. Un talento fuori dal comune, nato e cresciuto in via Cilea e coltivato dalla stessa Accademia che nel gennaio del 2021 lo salutò lanciandolo alla casa madre: l'Inter. Un percorso lineare fino allo scorso gennaio, quando il Biscione lo ha girato in prestito alla stessa Accademia che l'ha lanciato tra i grandi. Dall'Under 17 Nazionale all'Under 17 Élite, da Tiziano Polenghi a Beppe Bergomi, dal Suning Youth Development Centre al centro sportivo di via Cilea: un passo indietro solo apparente, visto che la seconda avventura con l'Accademia Inter rappresenta per Michael Ndianefo un'occasione per meritarsi la seconda chiamata dell'Inter.

Michael Ndianefo con la maglia dell'Accademia Inter ai tempo dell'Under 14 nerazzurra

SECONDA CASA

Di ruolo fa il terzino destro ma può giocare sia basso a sinistra che come quinto nel 3-5-2. Inoltre, all'occorrenza, è adattabile anche come centrale difensivo: Michael Ndianefo è quanto di più simile ci possa essere a Danilo D'Ambrosio, l'esempio perfetto di duttilità, senso del lavoro e attaccamento alla maglia. Quella del classe 2005 è nerazzurra dall'ormai lontano 2013, quando da Pulcino inizia la propria trafila all'Accademia Inter. In via Cilea ci resta per sette anni abbondanti, trovando una vera e propria seconda famiglia: «L'Accademia Inter per me è quasi come una seconda casa, la vedo come una famiglia e sono davvero felice di aver avuto l'opportunità di tornare qui» racconta Michael Ndianefo, ritornato " a casa" lo scorso gennaio dopo un anno solare passato all'Inter.

LA SCHEDA DI MICHAEL NDIANEFO

NOME : Michael Ndianefo

: Michael Ndianefo ANNO : 2005

: 2005 RUOLO : Terzino destro

: Terzino destro PIEDE : Destro

: Destro CARRIERA : Accademia Inter, Inter, Accademia Inter

: Accademia Inter, Inter, Accademia Inter SKILLS : Fisico, velocità, chiusure difensive

Scatto amarcord di Michael Ndianefo con la maglia dell'Accademia Inter

SVOLTA

La svolta nel percorso di Michael arriva nell'inverno del 2021, precisamente nel mese di gennaio. La lontananza dai campi si fa sentire - l'ultima partita ufficiale risale all'11 ottobre contro il Morazzone, campionato Under 16 Regionale - e la chiamata dell'Inter assume le sembianze di una manna dal cielo, visto che il settore giovanile nerazzurro lo rileva a titolo definitivo aggregandolo all'Under 16 di Tiziano Polenghi. Il campionato è sì fermo ma la possibilità di allenarsi e fare test match - a differenza dei colleghi dilettanti - gli permettono di mettersi in mostra e meritarsi la riconferma per l'anno successivo, venendo inserito nella rosa dell'Under 17 sempre sotto la guida tecnica di Polenghi. Il livello del campionato è altissimo, la concorrenza è feroce e i minuti di gioco si contano con il contagocce.

Uno scatto di Michael Ndianefo con la felpa dell'Inter durante il riscaldamento

DIFFERENZA

«Quando giochi all'Inter il livello si alza inevitabilmente, è normale. L'ho notato sia dal ritmo degli allenamenti - racconta Ndianefo - che da quello delle partite, visto che agli gli avversari giocato su ottimi livelli». Tant'è che nel girone d'andata il terzino è impiegato per soli 95 minuti, quest'ultimi spalmati in cinque presenze tutte da subentrato. Di fronte a sé, oltre a giocatori fuori dal comune quali Kevin Zefi, Pio Esposito e Aleksandar STankovic, c'è un parco di terzini niente male: da Riccardo Miconi e Matteo Motta, passando per Mike Aidoo e il classe 2006 Jean Castegnaro. «Marcare un qualunque giocatore in allenamento non è mai facile - spiega il classe 2005 - visto che ci sono giocatori di ogni tipo, tutti molto forti e con le proprie caratteristiche».

I NUMERI CON L'INTER

STAGIONI : 2

: 2 PRESENZE : 5

: 5 MINUTI GIOCATI : 95

: 95 SOSTITUZIONI IN : 6

Uno scatto di Ndianefo in maglia Inter

RITORNO

Tutti addendi che sommati portano al ritorno in Accademia, concretizzato nella sessione di mercato invernale e avvenuto con la formula del prestito secco. In via Cilea in primis riabbraccia i vecchi compagni di avventure - dalla straordinaria stagione in Under 15 Élite a cavallo tra il 2019 e l'inizio del 2020 all'esperienza con la Rappresentativa Regionale - dopodiché ha modo di lavorare con Beppe Bergomi, che lo rende da subito uno dei punti fermi nel proprio 3-5-2: «Con Bergomi devo dire che mi sto trovando molto bene - spiega Ndianefo - visto che mi sto adattando molto bene al ruolo di quinto. Sento anche più responsabilità, dunque sono felice della chance che sto avendo».

L'Accademia Inter Under 17 in occasione della sfida contro la Masseroni durante la stagione attuale

VOGLIA

5 presenze, 431 minuti giocati e una media voto di 6.8: numeri che appaiono come un guanto di sfida per le dirette concorrenti al primo posto, su tutte l'Alcione. Ndianefo si è calato fin da subito nella nuova vecchia realtà, risultando una delle pedine più importanti nello scacchiere di Bergomi anche sotto l'aspetto della personalità. La carica in vista del Mariano e soprattutto dell'Alcione è eloquente: «Stiamo lavorando molto bene in vista delle prossime due sfide, pensiamo alle tattiche da mettere in campo e a ogni minimo dettaglio. La testa ora è tutta per il Mariano - spiega Michael - visto che anche in vista della sfida all'Alcione siamo tranquilli, essendo consapevoli dei nostri punti di forza e delle nostre qualità». Vien da sé la risposta a quale sia l'obiettivo per questo rush finale: «Voglio vincere il campionato: abbiamo il potenziale per arrivare molto lontano e sono sicuro che ce la faremo» ha chiosato il terzino.