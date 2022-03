La capolista e il capocannoniere sono devastanti: il primo posto matematico è più vicino

Virtus Ciserano Bergamo imperiale sullo Sported Maris: 7-0 devastante ai danni della penultima della classe e ormai si contano soltanto i giorni rimanenti per cantare vittoria e stappare il primo spumante, in attesa in sostanza del primato aritmetico. Anche se - va ricordato e lo stesso tecnico virtussino Diego Guizzetti ne è pienamente consapevole - la conquista del campionato, pur rimanendo un importante titolo onorifico da vantare sul petto nelle parate sportive, non rappresenta un trofeo in piena regola. Servirà solo per arrivare alle finali e passare direttamente alla seconda fase, premio che spetterà ugualmente alla miglior seconda dei tre gironi Élite. Pertanto Guizzetti dovrà usare quest’ultimo mese rimanente per far rifiatare i suoi e prepararli al meglio in vista degli scontri da dentro o fuori, quando verrà scritta la grande storia.

DOUBLE

Lo Sported ne esce con un passivo pesantissimo dalla trasferta di Alzano Lombardo, contro di una squadra che ha dimostrato ancora una volta di essere di un'altra categoria rispetto a quasi tutte le contendenti del girone. I ragazzi di Matteo Borghetti hanno resistito infatti 50 minuti concedendo poco o nulla oltre alle 2 reti di vantaggio dei locali maturate nel primo tempo, e poi si sono sciolti come neve al sole dopo l’espulsione di Storti. All’11’ era già vantaggio Virtus quando su angolo di Manzi, Coccia con un destro in scivolata trafiggeva Archetti (1-0). Al 22’ Storti atterrava Coccia lanciato a rete, dopo un brutto pallone perso a centrocampo: giallo e rigore che Pezzotta trasformava (2-0). La reazione dello Sported era sterile e i difensori locali anticipavano sistematicamente i tentativi biancoverdi di proporsi in avanti come al 39’, quando Tenconi serviva un bel pallone al limite sul quale Fontana non riusciva a sfuggire al raddoppio dei centrali per un tentennamento di troppo. Azione che sfuma.

A CATINELLE

La ripresa è un monologo dei ragazzi di Guizzetti. Al 56’ Ceruti sfuggiva a Barbieri, la palla superava un Archetti in uscita e danzava sulla linea di porta, a questo punto Storti interveniva con le cattive sullo stesso Ceruti prima che questi depositasse in rete. Espulsione e secondo rigore. Sul dischetto ancora bomber Pezzotta ma Archetti era bravo a deviare in angolo. Con un uomo in meno lo Sported spariva dal campo e in mezz'ora subiva 5 reti in rapida successione. Al 58' Pezzotta riscattava l’errore dal dischetto sfruttando un’incomprensione tra Carotti ed Archetti (3-0). Dopo 6 minuti sempre Pezzotta segnava su angolo anticipando di testa Ferrara sul primo palo (4-0). La sagra del gol continuava al 67’ quando, su angolo, Ravasio incornava da centro area, Archetti d’istinto respingeva sui piedi dello stesso virtussino che in tap-in serviva il pokerissimo (5-0). Nel finale la capolista dilagava con la magia di Alex Hyka (gol di tacco) e Coccia (7-0), rendendo pesantissimo il passivo finale.

CLICCA L'IMMAGINE PER VEDERE LE STATISTICHE

Da sinistra e a destra i virtussini Lorenzo Palazzi e Luca Ravasio, entrambi 2005, tra i protagonisti della sfida

IL TABELLINO

VIRTUS CISERANO BERGAMO-SPORTED MARIS 7-0

RETI: 11' Coccia (V), 24' rig. Pezzotta (V), 13' st Pezzotta (V), 19' st Pezzotta (V), 22' st Ravasio (V), 40' st Hyka (V), 42' st Coccia (V).

VIRTUS CISERANO BG (4-3-3): Hila 7, Puccio 7, Ceruti 7 (21' st Zucchinali 6.5), Manzi 7, Maffi 7 (21' st Fenili 6.5), Ravasio 7.5, Palazzi 7 (1' st Diallo 6.5), Noris 7 (15' st Cecconi 6.5), Pezzotta 8.5, Martinelli 7 (1' st Hyka 7), Coccia 8. A disp. Mossali, Aldeghi. All. Guizzetti 8. Dir. Teocchi.

SPORTED MARIS (5-3-2): Archetti 6, Carotti 6, Ferrara 6, Barbieri 6.5, Storti 6, Spoti 6, Fontana 6 (14' st De Cristofaro 6), Canigiula 6, Chiesa 6 (20' st Alberti 6), Tenconi 6, Olivadese 6 (24' st Fiorani 6). A disp. Balestrieri. All. Borghetti 6. Dir. Fontana.

ARBITRO: Corsalini di Bergamo 6.5.

ESPULSO: Storti (S).

AMMONITI: Storti (S), Chiesa (S).

