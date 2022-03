Colpaccio della domenica: colpo di scena per il Ponte San Pietro

Al Pozzobonelli di Milano c'era il clima delle grande occasioni per la partita tra Lombardia Uno e Ponte San Pietro, gara che mette in palio il secondo posto della graduatoria, sono gli ospiti a spuntarla e a portare a casa i tre punti grazie all'1-3 finale: Gritti, Quassouni e Gervasoni firmano i 3 gol ospiti, non basta ai padroni di casa il gol di Bertoni per riaprirla. Vittoria di spessore per la formazione bergamasca che si è resa protagonista di una prova di assoluto carattere e rigore tattico, condita nel primo tempo da un letale cinismo. Amaro in bocca, d'altro canto,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con