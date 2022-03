Partita sentita, il successo è a tinte bianconere

Manara e Brianza Olginatese si giocano tanto in quella che è una delle partite più attese della stagione per entrambe. Alla fine i ragazzi della Brianza Olginatese ottengono una larga e importantissima vittoria per 1-4 grazie anche alla super prestazione del giovane Matteo Sala, classe 2006. Chiamato a guidare la linea difensiva per sopperire alla mancanza del difensore titolare, il più giovane in campo gioca una partita monumentale con anche il gol che apre le marcature. Una giornata che tuttavia parte male per l'allenatore degli ospiti Daniele Cadelano, che si trova a dover fare i conti con la pesante assenza...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con