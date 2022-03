La carica di Beppe Bergomi: «Proveremo a vincerle tutte»

«Il difficile viene ora: affronteremo squadre toste ma proveremo a vincerle tutte». Mai banale come suo solito, Beppe Bergomi suona la carica e chiama i suoi all'attenzione in vista delle ultime quattro giornate di campionato. Quattro finali, quattro partite da dentro o fuori: 360 minuti che, in un modo o nell'altro, diranno chi è veramente l'Accademia Inter. Quella della prima ora di gioco contro l'Alcione, disattenta dietro e poco cinica in avanti, o quella dell'ultima mezz'ora, trovatasi sotto di tre gol ma capace di segnarne altrettanti negli ultimi quindici minuti? Cedratese, Aldini, Universal e Seguro: queste, nell'ordine, le prossime avversarie dei nerazzurri che, numeri alla mano, hanno il destino nelle proprie mani.

I classe 2005 delliAccademia Inter prima della gara contro l'Alcione

SOGNI

Difatti la classifica parla da sé, e attualmente racconta di un distacco dall'Alcione - seppur minimo, un punto - decisamente importante essendo quasi in dirittura d'arrivo. Dunque, se nelle prossime quattro i nerazzurri dovessero ottenere bottino pieno - ipotesi tutt'altro che remota - conquisterebbero il primato del girone, con conseguente pass per il tabellone finale dell'Under 17 Élite. Ma come dice lo Zio, il difficile viene ora: «Queste partite le prepari facilmente sotto l'aspetto mentale (Alcione-Accademia, ndr), il problema sarà con le altre. Subito dopo il triplice fischio ho fatto i complimenti ai ragazzi, poi gli ho detto che ancora non abbiamo fatto niente».

IMPEGNI

Dopotutto i prossimi impegni dei nerazzurri, tralasciando la sfida di domenica contro la Cedratese - anch'essa, tuttavia, gara da non sottovalutare - saranno tutt'altro che scontati: «Ci aspettano altri due derby, uno con l'Aldini e l'altro col Seguro. Tra l'altro quest'ultimi - prosegue Bergomi - è la nostra bestia nera: andremo a giocare sul loro campo e non sarà semplice. Dopodiché l'Universal...». Per mantenere il primo posto in graduatoria, oltre all'ormai collaudato 3-5-2 - dimostratosi anche contro l'Alcione uno schieramento capace di esaltare le qualità di diversi singoli - l'ex calciatore dell'Inter potrà contare su un gruppo affiatato, forte mentalmente e capace di non mollare mai, anche quando il parziale - vedi il 3-0 contro l'Alcione fino a quindici dal termine - racconta di una partita ormai compromessa.

Amarcord: Beppe Bergomi immortalato durante una gara di Allievi con l'Accademia Inter

QUALITÀ

Qualità importanti tanto quelle tecniche, come dimostra il cammino dei nerazzurri in questi primi sei mesi di campionato. Per dare dei numeri, i ragazzi di Bergomi sono stati capaci di vincere 13 partite, pareggiandone 2 e perdendone 3. Il tutto unito a 45 gol fatti e solamente 17 subiti (miglior difesa del girone). Circa la tenuta mentale è oggettivamente difficile avere un riscontro da parte dei numeri, anche se quanto accaduto domenica è emblematico: sotto 3-0 dopo un'ora in totale balia dell'Alcione, i nerazzurri sono riusciti in primis a rimanere con la testa nella partita, dopodiché a riacciuffarla nel recupero. «Ai ragazzi dico sempre che si sono conquistati loro la possibilità di lottare per il primo posto, sinceramente - analizza Bergomi - non pensavamo di fare un campionato del genere».

Impossibile dar torto alla Zio, visto che la sua Accademia ha approcciato al campionato senza troppe aspettative. Per capire il perché bisogna fare un passo indietro al campionato 2019/2020, quando i classe 2005 nerazzurri erano impegnati nell'Under 15 Élite sotto la guida di Alessandro Vicinanza Toscano: «Lo zoccolo duro di quel gruppo non c'è più - racconta Bergomi - visto che molti sono andati al Lecco, altri in altre società sulla falsariga di Lauriola (ora all'Alcione, ndr). La squadra è stata costruita pezzo per pezzo, pescando anche dai Provinciali: il merito per averla messa su è di Claudio Spelta (anch'esso ora all'Alcione, ndr). Noi l'abbiamo allenata e siamo arrivati fino al punto di giocarci il campionato».