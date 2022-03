Maculotti e Olivadese, la parola fine è stralciata dal vocabolario: salvezza possibile

Lo Sported Maris strappa via la pagina con su scritto la parola “fine” sul suo vocabolario, andando a rifilare il più tipico dei passivi all’inglese proprio allo Scanzorosciate di Giorgio Gorrini, per cercare di rimanere aggrappata ai playout che ad oggi rappresenterebbero l’unico modo per ambire alla salvezza, l’obiettivo dichiarato ad inizio stagione. A farne le spese i giallorossi, colpiti da una rete di Andrea Maculotti, classe 2006, in acrobazia, e affondati nella ripresa da un pallonetto di Olivadese che va a morire proprio dietro alle spalle di Brambilla, il portiere ospite. La terza sconfitta consecutiva costa anche la panchina di...

