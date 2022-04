Un gesto tecnico e un gol di rapina: Orticoni risponde a Sabili

Pareggio intenso (1-1) e di caratura agonistica assoluta tra il Seguro e l’Universal, le quali vedono scontrarsi le proprie ambizioni contro una rispettiva consapevolezza tattica notevole. Un punto sudato, desiderato e ottenuto da entrambe le compagini, rispettatesi dando il massimo in campo. Rispettoso anche l’atteggiamento tra tecnici e giocatori, consapevoli di aver compiuto un cammino encomiabile sino a questo punto del campionato. Nonostante le prestazioni tatticamente eccellenti delle difese, non sono mancati gli sprazzi di talento, offerti dalla qualità totale di Sabili, e dall’imprevedibilità offensiva di Atlante. In gol per l'Universal ci è andato lo stesso Sabili, che ha aperto...

