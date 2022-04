Mutinelli è un cecchino: 8.5; Quisini apre le danze: 7; gesto estremo di Duchini: 5.5

Gara senza storia in via Madruzzo, s'impone ben 7-0 la squadra di casa contro una Sestese mai in partita. Quisini la mette in discesa dopo un minuto, poi Robustelli e Mutinelli la chiudono prima della ripresa, che porterà ad altri quattro gol. Spunto playoff importante dunque per la squadra di Viola, mentre per Moffa si vedono pessimi segnali in vista della sfida fondamentale contro l'Accademia Bustese. MASSERONI Santulli 6.5 Raramente impegnato ma risponde sempre presente. Tante le uscite alte coraggiose tra le teste degli avversari che danno però una grande sicurezza al reparto arretrato. Bevilacqua 7 Gara attenta e precisa, dopo i...

