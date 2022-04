Prende il quinto gol e lascia il campo: il curioso caso del portiere classe 2005

Tutto facile, anche troppo, per la Masseroni contro una Sestese irriconoscibile e di fatto mai in partita. Il parziale è pesantissimo: 7-0. Ad aprire le danze dopo un minuto ci ha pensato Quisini, poi Robustelli e Minutelli con una perla da fuori area chiudono la pratica già nel primo tempo. Nella ripresa si dilaga. Curioso episodio al 7' quando il portiere ospite Duchini, visibilmente scoraggiato e infastidito, ha deciso di abbandonare il campo venendo sostituito. Vittoria questa in ogni caso fondamentale per la truppa di Viola, che approfittando della sconfitta della Varesina la scavalca approdando in quarta posizione valida per...

