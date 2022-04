Cirillo come Zidane, il gol dell'anno è di un classe 2005: «Una giocata pazzesca»

«Quando ho capito cosa stesse provando a fare dentro me ho pensato: "Va che pirla"». Così Cristiano Gazzola, allenatore del Cimiano, racconta scherzosamente quanto vissuto al 12' della sfida tra rossoneri e Folgore Caratese. Quello di Alessandro Cirillo è sì il gol che sblocca la partita e la indirizza verso i giusti binari, ma è anche una prodezza che difficilmente sarà dimenticata. Passerà alla storia come uno dei gol più belli della stagione: per estetica, una girata al volo che beffa Negri e si infila sotto la traversa; per coefficiente di difficoltà, vista la posizione sul terreno di gioco e l'altezza del pallone nel momento dell'impatto; per estro e fantasia, qualità che ha dimostrato di avere il classe 2005 anche solo per pensare a una giocata di questo tipo. «È stata una giocata pazzesca, un gol davvero incredibile e bello» prosegue il tecnico del Cimiano.

Lo splendido sigillo di Alessandro Cirillo

RACCONTO

Si evince dunque facilmente il perché delle dichiarazioni di Gazzola, visto che probabilmente nessuno si sarebbe potuto aspettare un gol di questo tipo. Nessuno tranne lo stesso Alessandro, che rivela: «A dire il vero nelle ultime partite ci ho provato più volte, e questa volta fortunatamente è entrata». Come detto, avviene tutto dopo poco più di dieci minuti. Un'azione manovrata dei rossoneri libera Mannini sulla trequarti di destra, permettendogli di alzare la testa e di vedere il movimento in profondità di Cirillo: marcato stretto da Valtulina, il centravanti e bomber rossonero capisce presto di non avere margine per stoppare il pallone e girarsi, così s'inventa una girata al volo che stupisce tutti, ma proprio tutti! In primis l'estremo difensore ospite Negri, che si fa cogliere impreparato e guarda il pallone passargli sopra la testa e infilarsi in rete, dopodiché il pubblico accorso in via Don Calabria - quasi senza parole di fronte a un gesto tecnico fenomenale - e ovviamente Cristiano Gazzola.

Alessandro Cirillo dopo i 4 gol messi a segno contro il Villa lo scorso 20 febbraio

PARAGONI

I paragoni, ovviamente, si sprecano. C'è chi, per estetica e coefficiente di difficoltà, lo paragona a CR7 contro la Juventus o a Ibrahimovic con la maglia della Svezia contro l'Inghilterra, ma il sigillo di Cirillo - con le dovute proporzioni - è decisamente più simile a uno dei gol più iconici della storia del calcio, precisamente della Champions League: quello di Zinédine Zidane al Bayer Leverkusen nella finale di Glasgow del 2002. Il palcoscenico è ovviamente diverso, la dinamica è molto simile: Mannini come Roberto Carlos, Cirillo come Zidane, Negri come Butt. I primi, versione assistman, hanno dato il là a due gol fantastici: Cirillo l'ha fatto di destro e ha piazzato il pallone sul secondo palo, Zidane di sinistro piazzandolo sul primo. Per buona pace dei due estremi difensori, costretti in egual modo a guardare il pallone entrare nella propria porta.

Il capolavoro di Zinédine Zidane

STORIA

Al tempo Alessandro non era neanche nato, visto che sarebbe venuto al modo poco meno di tre anni dopo. Le sensazioni dopo un gol del genere, quasi vent'anni dopo quello di Zizou, non possono che essere da urlo: «Già di per sé segnare è davvero bello, se poi si riesce a farlo con un sigillo di questo tipo lo è ancora di più perché nessuno se lo sarebbe potuto aspettare» racconta il classe 2005, uno che di record quest'anno ne sta battendo a volontà. L'ultimo in ordine di tempo è datato 20 febbraio, quando sul campo del Villa andò a segno per quattro volte (LEGGI L'ARTICOLO): quasi due mesi dopo i sigilli in campionato sono diventati 14, 9 dei quali arrivati nel girone di ritorno in cui spicca anche la tripletta alla Vis Nova del 27 febbraio. Che sia proprio lui l'uomo del destino del Cimiano, attualmente in piena lotta playoff a tre giornate dal termine? Questo lo dirà il tempo, intanto Gazzola può godersi quel "pirla".

I NUMERI DI ALESSANDRO CIRILLO