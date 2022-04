3 gol in 11 minuti: il classe 2005 che ha stracciato ogni record

Un gol al 25', uno al 35' e un altro al 36': Robert Lewandowski? No, Luca Mastrolembo. Con 3 gol in appena 11 minuti, l'esterno classe 2005 della Vis Nova entra nella storia dell'Under 17 Élite: nessuno come lui né in questa stagione né tantomeno nelle due precedenti, essendo la sua la tripletta più veloce da almeno tre anni a questa parte. Succede tutto verso la metà del primo tempo di Ponte San Pietro-Vis Nova (CLICCA PER LA CRONACA), match di alta classifica valida per un posto nei playoff. Il parziale è di 0-0, ma dopo una prima fase di studio i neroverdi passano meritatamente in vantaggio: Mastrolembo prende palla al limite dell'area, vince un rimpallo e con un mancino chirurgico trova l'angolo alla sinistra di Moroni.

È l'inizio dello show, visto che nei 10 minuti successivi l'esterno brianzolo ne avrebbe segnati altri due: entrambi di pregevole fattura e dannatamente importanti ai finiti della partita. Il bis e il tris sono molto simili anche per estetica, visto che il denominatore comunque è la precisione: prima dopo una gran giocata di Pascuzzo (35'), poi a seguito di una dormita difensiva del Ponte (36'). In entrambi i casi, poi, il mancino si è rivelato tanto bello quanto efficace. 3-0 dopo poco più di mezz'ora, partita in cassaforte e un secondo tempo di totale controllo: quanto guadagnato in appena dodici minuti ha permesso alla squadra di Perego di imporsi 4-1, ottenere la sesta vittoria su otto gare nel girone di ritorno, salire al secondo posto e candidarsi a un ruolo da protagonista nella post season (CLICCA PER LA CLASSIFICA).

I NUMERI DI LUCA MASTROLEMBO

PRESENZE : 17

MINUTI : 1080

GOL : 6

MINUTI/GOL : 180

: 180 MEDIA VOTO : 6.7

: 6.7 SOSTITUZIONI IN : 4

: 4 AMMONIZIONI : 2

Piacenti, Pascuzzo e Mastrolembo, migliori in campo della Vis Nova contro il Ponte San Pietro

STORIA

Il protagonista indiscusso, dunque, è Luca Mastrolembo. 17 anni da compiere il prossimo 27 aprile, il classe 2005 ha iniziato il suo percorso nell'agonistica proprio alla Vis Nova nel settembre del 2018, diventando nel giro di quattro stagioni una delle bandiere del settore giovanile neroverde. Tante gioie ma anche tanti dolori, visto che la ferita per la finale Regionale persa all'ultimo minuto contro l'Alcione è probabilmente ancora aperta. Correva il 26 maggio del 2019 e Mastrolembo rappresentava una delle colonne portanti nella formazione allora di Davide De Laurentis, passato poi all'Enotria un anno dopo. Al tempo rappresentava un terzino sinistro moderno, di spinta e dalle spiccate doti offensive; oggi ha saputo riadattarsi a esterno alto nel 4-3-3, aumentando l'efficacia in zona gol e i numeri gli stanno dando ragione.

MIngolla (ex Alcione) e Mastrolembo in uno scatto della finale Regionale Under 14 del 2019

LA MOSSA

La mossa decisiva è di Gigi Nigro, la cui intuizione ha portato alla Vis Nova un totale di 6 gol. Distribuiti in 17 presenze, 13 delle quali dal primo minuto, i sigilli di Mastrolembo sono risultati sempre decisivi ai fini del risultato. E, cosa non meno importante, quando è andato in gol la Vis Nova non ha mai perso: dal sigillo contro la Cisanese (1-1) a quello contro la Brianza Olginatese (1-2), passando per la gioia di Milano contro il Cimiano (3-3) e la recente tripletta in terra bergamasca. Qualità che non sono sfuggite né a Massimo Rampinelli né a Daniele Tacchini: il primo, tecnico dell'Under 19 Nazionale della Vis Nova, l'ha convocato e utilizzato per dieci minuti nella sfida contro l'Arconatese dello scorso 4 dicembre (3-1 per gli oroblù); il secondo, selezionatore della Rapp Regionale, l'ha visionato nel primissimo raduno di via Olivieri.