Rissa nel recupero e triplice fischio: partita sospesa o finita? Risultato non è ancora omologato

Partiamo dalla fine. Comunicato Ufficiale numero 60 del Comitato Regionale Lombardia: «Se seguito degli accertamenti richiesti al direttore di gara si riserva ogni decisione in merito all'omologazione della gara». Si tratta di Vogherese-Mariano, valida per il campionato Regionale Under 17 Élite e andata in scena a Voghera lo scorso sabato, 8 aprile. Con la suddetta comunicazione, dunque, il CRL conferma tutti gli interrogativi attorno a quanto successo nei minuti finali: l'arbitro, a seguito dei fatti avvenuti nel recupero, ha fischiato la fine o la sospensione della partita?

Minuto 90 di Vogherese-Mariano: il parziale è di 1-0 per gli ospiti e il direttore di gara, Mussini di Voghera, decreta cinque di recupero. Al 93’ accade il misfatto: un calciatore della Vogherese, lontano dagli occhi dell’arbitro, colpisce con un pugno uno del Mariano con conseguente reazione dello stesso e parapiglia a non finire. Da qui la decisione del direttore di gara: triplice fischio a due minuti dalla fine del recupero. «L’arbitro mi ha garantito che abbiamo vinto e che ha fischiato la fine» dichiara Muoio, tecnico del Mariano, immediatamente dopo la fine della partita. La visione di Spalla della Vogherese è diversa, come confermano le dichiarazioni rilasciate nella serata di sabato: «È stata sospesa, se il risultato verrà convalidato faremo ricorso».

IL MARIANO HA VINTO?

Due versioni chiaramente contrapposte, le quali trovano conferma con quanto emerso dal comunicato di oggi, giovedì 7 aprile. Dopotutto, il dubbio già pochi minuti dopo il triplice fischio è stato solamente uno: il Mariano ha vinto? La risposta, almeno ad oggi, è no. Difatti, vista la riserva scritta presentata dalla Vogherese subito dopo la partita - un documento che l'arbitro ha allegato al rapporto di fine gara come supplemento - tutte le decisioni saranno prese in seguito. Da qui la domanda sorge spontanea: quali sono gli scenari? In primis verrà sentito l'arbitro, per capire se effettivamente la partita l'ha sospesa o portata a termine. In qualunque caso, la palla ripasserà al giudice sportivo che, eventualmente, provvederà a convalidare il risultato della gara oppure deciderà per una delibera diversa.