Febbre da Accademia Inter-Aldini: a Milano è già clima derby!

Distanti ma vicine. Sebbene siano ben 16 le lunghezze di distanza a tre giornate dal termine (clicca qui per la classifica), tra Accademia Inter e Aldini è stata, è tuttora e sarà sempre una partita speciale. Dopotutto, storia, blasone e fascino non si possono comprare: per questo, la sfida che andrà in scena domenica in via Cilea - calcio d'inizio fissato alle ore 11:00 - ha tutto per regalare spettacolo. Inoltre, se ci aggiungiamo elementi il cui tasso tecnico è roba da vedere e rivedere, diviene facile immaginare un derby di Milano da fuochi d'artificio. All'andata finì con uno scialbo 0-0 (clicca per la cronaca), ma a un girone di distanza le cose sono decisamente cambiate: in casa Accademia i tre punti servono come il pane per mantenere il primo posto a scapito dell'Alcione, in casa Aldini un'eventuale vittoria - affiancata da notizie positive da via Madruzzo (sede di Masseroni-Alcione) e da Venegono Superiore (sede di varesina-Universal) - significherebbe rilanciarsi in zona playoff.

I PROTAGONISTI

In poche parole, c'è da aspettarsi una grande partita. Da qui la domanda: chi sarà decisivo? Tra i 22 protagonisti che scenderanno in campo - con ogni probabilità - dal primo minuto ne abbiamo individuati sei: tre dell'Accademia Inter e tre dell'Aldini. Per i nerazzurri uno per ruolo: Michael Ndianefo sulle corsie, Serafino Grandinetti in mediana, Emanuele Rosa in avanti. Questi invece i nominati per i Falchi: Jacopo Noris dietro, Mathias Vallecaro e Simone Di Natale in attacco.