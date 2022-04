Clamoroso! Un portiere segna da 70 metri 2 minuti dopo il suo ingresso in campo

Riccardo Gagno del Modena? No, Marvell Benini del Seguro. Nella settimana in cui il gol da 80 metri del portiere del Modena ha fatto il giro del web, spicca un altro sigillo - questa volta in una gara di calcio giovanile - egualmente da favola: parliamo di quello di Marvell Benini, un portiere classe 2005 che è stato capace di mettere a segno il suo primo gol in gare ufficiali da quando gioca a calcio. Succede tutto al minuto 88 della sfida tra Seguro e Accademia Bustese, andata in scena sabato 10 aprile a Settimo Milanese, provincia di Milano. Il parziale è di 6-0 in favore dei padroni di casa che, nel frattempo, hanno sostituito causa infortunio il portiere titolare - Lorenzo Masini - per far entrare Marvell Benini.

LA DINAMICA

L'avvicendamento tra i pali è stato permesso da un gesto di sportività da parte dell'Accademia Bustese, che ha buttato fuori il pallone per permettere i soccorsi. Effettuato il cambio, la volontà del Seguro è quella di restituire il pallone: rimessa laterale dalla trequarti difensiva per il neo entrato Benini, il cui rinvio con i piedi - avvenuto da oltre 70 metri dalla porta - risulta chirurgico per battere Mattia Lissandron, beffato dalla velocità acquisita dal pallone dopo essere rimbalzato per terra. La complicità del vento è evidente - nel milanese, lo scorso sabato, sono state rilevate raffiche anche di 60 km/h - così come la bellezza di un gol che difficilmente verrà dimenticato. L'unico neo resta l'involontarietà del gesto, tant'è che subito dopo il gol del 7-0 la squadra di Roberto Silipo restituisce il gol: fischio d'inizio, pallone affidato a Lorenzo Danna che si dirige indisturbato verso la porta difesa da Benini e mette a referto il gol del definitivo 7-1.

Marvell Benini in posa in uno scatto dello scorso settembre

IL RACCONTO

«Ero felice e incredulo, soprattutto perché è stata una cosa inaspettata» il racconto di Marvell Benini, protagonista di uno dei gol più incredibili del campionato. «Quando ho calciato il pallone - prosegue il classe 2005 - ho avuto la speranza che potesse entrare, poi quando ho scavalcato il loro portiere ho realizzato veramente di essere riuscito a segnare». Le circostanze fortuite, tuttavia, hanno portato il giovane giocatore del Seguro a provare un certo senso di colpa: «La felicità per il gol era molta, anche se mi sono sentito un po' in colpa perché è stata una dinamica fortunosa e la mia volontà era quella di restituire il pallone». Come detto, è stato il vento a giocare un ruolo da protagonista nel tardo pomeriggio di sabato. Le difficoltà più grosse, secondo Marvell, sono state rappresentate dai rinvii e dai tiri dalla distanza: «Sono dovuto rimanere allerta sui calci di rinvio: il pallone si continuava a muovere, dunque sono dovuto rimanere concentrato per tutta la partita. Non è stato affatto semplice».

LA SCHEDA DI MARVELL BENINI

PRESENZE : 15

MINUTI GIOCATI : 1265

RETE INVIOLATA : 6

GOL : 1

SOSTITUZIONI IN : 1

Marvell Benini, classe 2005 in forza al Seguro con la divisa della squadra blues

IL PERSONAGGIO

Portiere praticamente dalla nascita, Benini rappresenta il più classico dei portieri moderni: buona fisicità, grande capacità di giocare con i piedi e una reattività importante che gli permette di farsi trovare pronto in qualunque circostanza. Ex Sedriano, è arrivato in via Sandro Pertini nell'estate del 2019: dopodiché Under 15 Élite, Under 16 e ora Under 17 Élite. Si ispira a Gigi Buffon, suo più grande idolo nonché modello fin da quando era piccolo: «Parliamo, a parer mio, di uno dei migliori portieri della storia. Il mio sogno, dunque, è quello di diventare un calciatore professionista e, perché no, seguire proprio le sue orme». Le idee chiare ci sono, le qualità anche: che il futuro sia tutto dalla parte di Marvell è evidente, e se poi continuerà a fare gol da 70 metri...