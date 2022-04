Il bomber bergamasco lancia la sfida alle milanesi: «Saremo noi a vincere»

Clima da ultimi giorni di scuola a Treviglio per quella che di fatto è la penultima tappa del campionato regionale Élite. Trevigliese e Virtus Ciserano Bergamo sono scese in campo con l’atteggiamento di chi sta aspettando senza troppa ansia l’ultima campanella dell’anno, con la consapevolezza di aver svolto al meglio il secondo - decisivo - quadrimestre e, dunque, senza più la paura di poter incorrere in brutte sorprese nello scrutinio finale. Anche da questo si può capire quanto il passivo (0-2) in favore degli ospiti non abbia preoccupato particolarmente i ragazzi di Galbiati, ormai certi della permanenza in categoria. D’altro...

