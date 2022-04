Mutinelli è scatenato: Masseroni, c'è aria di playoff

La Masseroni vince e mette la freccia in classifica, agguantando il 4° posto ai danni dell’Universal. Mutinelli e Quisini, infatti, regolano in trasferta per 0-2 il Mariano. Padroni di casa a caccia di punti per ottenere - di nuovo - la matematica salvezza, sfumata dopo la sentenza del giudice sportivo inerente alla sfida sospesa con la Vogherese dello scorso 2 aprile (entrambe le formazioni sanzionate con lo 0-3 a tavolino, mentre sul campo il Mariano conduceva per 1-0). Contro i bianconeri il miracolo non è arrivato, nonostante un buon secondo tempo. Tutto rinviato, dunque, agli ultimi novanta minuti di campionato....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con