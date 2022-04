Mutinelli fenomeno vero: 7.5; Prati leader tra i pali: 7; Quisini super: 7

La Masseroni espugna per 0-2 il campo del Mariano, trascinata da un Mutinelli in stato di grazia e autore della prima rete. Quisini a chiudere il match, mentre spicca la prestazione di Bellandi sulla fascia sinistra. Per il Mariano, invece, belle prove di Ragusa e Campi in fase offensiva, oltre alla buona gara di Lissoni. MARIANO Valtulini 6.5 Effettua dei buoni interventi, da bravo portiere qual è (ricordiamo i ben 9 clean sheet totalizzati fin qui). Peccato per alcuni disimpegni abbastanza rischiosi e un paio di rinvii sbilenchi che ne abbassano la valutazione. Andriani 6.5 É uno dei giocatori gialloblù...

