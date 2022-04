Terzi sgambetta Pirovano: il Villa Valle batte il Ponte San Pietro e complica i piani playoff dei blues

Se ci fosse ancora un mese di campionato, il Villa Valle avrebbe grosse possibilità di arrivare ai playoff. Sul campo del Ponte San Pietro i giallorossi fanno una grande prestazione, vincono 2-0 meritatamente e si godono il trionfo in un derby bergamasco sempre molto sentito: purtroppo per i ragazzi di Andrea Terzi, però, alla fine della regular season mancano solo 90 minuti e i tre punti conquistati a Madone servono più per il morale che per la classifica. Una classifica che - dall'altra parte, quella del Ponte San Pietro - si fa incandescente: il ko rischia di far saltare l'obiettivo...

