Tutto negli ultimi 90 minuti, Valerio Pirovano carica il suo Ponte San Pietro

Tutto negli ultimi 90 minuti. La stagione dell'Under 17 del Ponte San Pietro si deciderà domenica, nella sfida finale contro il Cimiano: la gara contro i milanesi di Gazzola sarà una sorta di spareggio, con i bergamaschi obbligati a vincere. Questo perché nello scorso weekend, i ragazzi di Valerio Pirovano sono incappati in una sconfitta nel derby orobico con il Villa Valle (CLICCA QUI per la cronaca) che ha complicato i piani per accedere ai playoff.

«Dobbiamo cercare di raccogliere gli ultimi rimasugli di energie che ci sono rimasti per cercare di fare la partita della vita domenica contro il Cimiano» ha dichiarato il tecnico nel post-partita di domenica.