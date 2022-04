Entra nel finale, segna 2 gol e salva la stagione: «Adesso vogliamo arrivare fino in fondo»

Nel calcio esistono tre tipologie di gol: quelli tutto sommato normali, come le decine di migliaia che se ne vedono durante le partite di qualsiasi livello; quelli da cineteca, destinati a rimanere impressi per estetica, estro e fantasia; quelli pesanti, magari arrivati nei minuti finali e capaci di cambiare il corso della storia. Ne sa qualcosa Giorgio Corrias, che lo scorso mercoledì ha ribaltato una situazione decisamente scomoda contro il Villa e con un doppietta ha regalato la vittoria al suo Lombardia Uno. Subentrato al quarto d'ora della ripresa, è salito in cattedra negli ultimi dieci minuti: prima l'ha pareggiata con un gol di rapina da dentro l'area di rigore dopo aver approfittato di una respinta corta di Casamento, poi l'ha ribaltata spingendo in rete con un'ottima girata un pallone al bacio di Cervelli.

I classe 2005 del Lombardia Uno prima della sfida contro l'Enotria dello scorso febbraio

SENSAZIONI

Il primo al 36', il secondo al 47': segnare due gol in dieci minuti non è roba che si vede spesso, soprattutto se tali sigilli hanno il potere di cambiare il corso della stagione. «Devo ammettere che è stato molto emozionante perché sentivamo molto la partita - racconta il centravanti -. È stata una grande soddisfazione anche a livello personale, visto che sono riuscito ad essere determinante in un momento cruciale». Difatti, se quella contro il Villa non è stata come una finale ci è mancato poco, visto l'obbligo di ottenere i tre punti per continuare a sognare il titolo (clicca per la classifica). Missione compiuta per i ragazzi di Gagliardi, chiamati adesso ad una sfida altrettanto delicata contro la Brianza Olginatese: «È un appuntamento fondamentale - dichiara il classe 2005 - e non bisogna sbagliare. Parlando di gol, sarebbe decisamente bello poter replicare la doppietta ma la cosa più importante è portare a casa il risultato».

I NUMERI DI GIORGIO CORRIAS

PRESENZE : 20

: 20 MINUTI GIOCATI : 1103

: 1103 MEDIA VOTO : 6.7

: 6.7 GOL : 3

: 3 MINUTI/GOL : 367

: 367 SOSTITUZIONI IN : 11

STORIA

L'incontro è fissato per domenica 24 aprile alle ore 15:00, quando al Pozzo di Milano arriveranno i lecchesi di Cadelano. La stessa squadra che, ironia della sorte, pianse per mano dello stesso Corrias nella sfida d'andata. Era il 17 ottobre e i rossoneri s'imposero con un netto 3-1: in gol, oltre ad Aquilino e Cervelli, proprio il centravanti. Sempre subentrando dalla panchina, sempre mettendoci la firma in un momento decisivo (clicca per il tabellino). Ora è arrivata quella che, probabilmente, può essere la svolta della stagione: certamente del Lombardia Uno ma anche, e soprattutto, per lui. «Spero di poter continuare ad esprimermi a questo livelli d'ora in avanti. Segnare questi due gol è stato molto importanti, inoltre aver vinto in questo modo ha aiutato molto la squadra anche a livello psicologico» racconta Corrias. La chiosa finale non lascia spazio a equivoci: «Siamo consapevoli della nostra forza, vogliamo arrivare fino all'ultimo atto e ce la metteremo tutta».

Massimiliano Gagliardi, tecnico dell'Under 17 del Lombardia Uno

DEDICHE

Punta centrale di ruolo, parliamo di un centravanti che ama giocare con la squadra e mettersi al servizio di essa. «Mi piace sia fare gol che farli fare. A chi mi ispiro? Sicuramente a Kane del Tottenham: sia per le capacità realizzative che per il contributo che offre alla squadra». Spesso impiegato come riferimento offensivo nel 4-3-3, parliamo di un giocatore capace di dialogare con i compagni: utilizzato anche in un coppia in un reparto a due, le sue caratteristiche principali sono forza fisica e fiuto del gol. La doppietta di mercoledì l'ha fatto salire a quota tre in stagione (clicca per le statistiche complete), e quest'ultimi portano con sé pensieri speciali: «Dedico i gol in primis ai miei compagni ma anche ai genitori e ad una cara amica, alla quale l'avevo promesso».