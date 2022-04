Alessandro Torri: «Voglio spaccare tutto»; Gabriele Togni: «Il Nonno? Soprannome scherzoso»

I due si cercano e si trovano, segnano e si fanno assist a vicenda: così è andata domenica mattina, nella partita che il Villa Valle ha vinto 2-0 sul campo del Ponte San Pietro (CLICCA QUI per la cronaca). Alessandro Torri e Gabriele Togni sono stati i protagonisti della vittoria giallorossa: assist del primo per il secondo e viceversa, blues al tappeto e ora inguaiati nella lotta ai playoff a 90 minuti dalla fine. «C'è grande intesa con il bomber» dice sorridendo Gabriele Togni, detto Il Nonno, come Ilicic: «Mi chiamano così perché sono il più anziano e sono spesso acciaccato». Magic moment per Torri, ex Cremonese tornato al Villa Valle per rimettere minuti nelle gambe dopo l'infortunio di inizio stagione: «Prestazioni così mi danno la voglia di tornare più forte di prima e di spaccare tutto».

Logicamente soddisfatto anche Andrea Terzi, allenatore di una squadra alla quale rimane qualche rimpianto per qualche punto di troppo buttato via nel girone di andata: «Peccato che il campionato sia quasi finito perché ormai la squadra viaggia con il pilota automatico».