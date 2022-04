Rondanini frena la corsa di Bergomi: Alcione pronto al sorpasso ma è comunque festa nerazzurra

Incredibile e inatteso pareggio nella polarizzante sfida tra Seguro e Accademia Inter. I ragazzi di Beppe Bergomi non vanno oltre all’1-1 sul campo, ancora una volta ostico, della preparata formazione di Settimo Milanese. Un punto prestigioso e conquistato con lodevole sacrificio per i ragazzi oggi guidati da Buonaurio, in panchina al posto di Silipo. Un risultato estremamente positivo e frutto di grande spirito di squadra ed eccellente applicazione tattica, nel rispetto totale di un nobile avversario. Rimandata a domenica, invece, la possibile festa dei giovani nerazzurri, i cui occhi osserveranno con grande attenzione il risultato dell’incontro tra Alcione e Sestese, decisivo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con