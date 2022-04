Cenetti bomber ritrovato: 9; Gorla immarcabile: 8; Laghezza mai domo: 7.5

L'Alcione fa festa grande. Ha inseguito l'Accademia Inter fino all'ultimo, e all'ultimo ha visto i suoi sforzi ripagati; grazie ad uno scatto degno di Tortu che è valso la presa del trono del girone A. In particolare lo scatto finale ha le sembianze di un rotondo 6-2, firmato dalla tripletta di un Cenetti ritrovato, dal bis di Gorla e da una fiammata di capitan Gasparetto. Per una Sestese comunque seria e tutt'altro che arrendevole ha tenuto alta la bandiera Laghezza, oggi a segno due volte. ALCIONE Nocera 7 Più sicuri di lui ce ne sono pochi in giro; protegge la porta...

