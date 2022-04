Grande festa orange! L'Alcione sorpassa all'ultima curva l'Accademia Inter

Accontentarsi non fa parte del dna orange. L'Alcione dopo il match di oggi avrebbe comunque festeggiato l'accesso alla fase 2 come miglior seconda, ma ha deciso di fare di più e di regalarsi il trono del proprio girone. Decisiva l'ultima curva, quella dell'odierno 6-2 ai danni della Sestese in concomitanza con il passo falso dell'Accademia Inter contro il Seguro (1-1). Le firme sono d'autore: decidono la partita un tris di Cenetti (che i gol se li era evidentemente tenuti per il gran finale), una doppietta di Gorla e una sortita offensiva del capitano centrale Gasparetto. Utile per le statistiche e per...

