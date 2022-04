Russo superstar: l'Enotria vola e spegne i sogni della Tritium

Poteva esserci la festa di entrambe alla fine della sfida tra Tritium ed Enotria, ma la capolista non ha voluto condividere le celebrazioni con nessuno: 3-5 il risultato finale; la squadra di Ferraioli, dominatrice assoluta del girone e già qualificata alle fasi finali da un'eternità, è partita molle e distratta contro una Tritium affamata e alimentata dalle speranze nei playoff, ma quando ha deciso di fare sul serio non c'è stata più storia. Protagonista assoluto un Saverio Russo in giornata di grazia, è stato più che meritato e consegna alle fasi finali una squadra pronta a sognare. Sogni che invece...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con