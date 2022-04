Gol da 40 metri a tempo scaduto, il classe 2005 racconta: «Il più importante della mia vita»

«È stato il gol più importante della mia vita». Partiamo dalla fine: minuto 93 di Cimiano-Ponte San Pietro, una una finale a tutti gli effetti, una partita da dentro o fuori per conquistare un posto ai playoff. Mancano sì e no un paio di giri d'orologio e il risultato parziale è 2-2: bergamaschi avanti con Foresti, milanesi bravi a ribaltarla con Cirillo e Toscano prima del pareggio firmato da Capoferri. Il comandamento per il Ponte è solo uno: vincere. Viceversa, visto quanto accaduto tra Tritium ed Enotria a Brembate - rossoblù vittoriosi per 5-3 in rimonta - al Cimiano basterebbe anche un punto. Calcio d'angolo in favore dei blues e ammucchiata finale, reso innocuo da un'uscita sicura di Brusa: la conseguenza? Una ripartenza fulminea dei ragazzi di Gazzola: Brusa non ci pensa due volte e serve Rigo in profondità, che supera la metà campo da circa 40 metri trova la porta - lasciata sguarnita da Moroni, fuori dai pali per l'assalto finale - con un rasoterra potente quanto basta per scrivere la parola fine sulla partita e sulla lotta playoff.

La grande festa del Cimiano

RACCONTO

«Le sensazioni provate durante il gol sono indescrivibili. Segnare nel recupero nella partita più importante della stagione è qualcosa di incredibile». Questo il racconto di Tommaso Rigo, eroe del Cimiano e uno dei protagonisti indiscussi dell'intera stagione. La pressione, la voglia, la fame. Solo chi ha giocato a calcio almeno una volta nella vita sa cosa significhi vivere una serata di attesa, una notte di pensieri, una mattinata di speranze: che le partite, specie nel mondo del pallone, non siano tutte uguali è ormai risaputo, e quanto vissuto dal difensore classe 2005 lo conferma. «Negli spogliatoio abbiamo festeggiato moltissimo: non è stata una stagione facile - spiega Rigo - ma non ci siamo mai arresi e, tra mille problemi, infortuni e quant'altro, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio anno».

LE STATISTICHE DI TOMMASO RIGO

PRESENZE : 21

: 21 MINUTI GIOCATI : 1778

: 1778 MEDIA VOTO : 6.8

: 6.8 GOL : 2

: 2 AMMONIZIONI : 5

: 5 SOSTITUZIONI IN : 1

STAGIONE

Che quello del Cimiano sia stato un percorso tutt'altro che in discesa è sotto gli occhi di tutti. Una regular season iniziata con la tegola dell'infortunio di bomber Gabriele Oliva e finita con l'espulsione - alquanto dubbia - di Buccolo, arrivata a metà primo tempo della partita più importante dell'anno. Nel mezzo, tuttavia: imprese clamorose, su tutte la vittoria nella gara d'andata contro l'Enotria; risposte importanti da un giocatore come Alessandro Cirillo, miglior marcatore della squadra con 18 gol messi a segno; una solidità difensiva da fare invidia, con conseguente salita in cattedra dello stesso Tommaso Rigo e di capitan Ciro Cozzolino. Un po' Bonucci-Chiellini, un po' Puyol-Pique: «Con Ciro mi trovo a meraviglia - spiega il talento del Cimiano - ed è un grande amico. Ci troviamo bene sia in campo che fuori».

Tommaso Rigo in azione

IDOLO

Juventino dalla nascita e fino al midollo, Rigo rappresenta il prototipo perfetto di centrale difensivo: grande fisicità, abilità nel gioco aereo e un tempismo negli interventi da fare invidia. Non a caso l'idolo indiscusso è nientepopodimeno di Puyol, bandiera del Barcellona e della Nazionale spagnola. Se, nel suo piccolo, dovesse riuscire a seguirne le orme non è dato saperlo, certo è che i presupposti ci sono tutti: «Reputo la mia stagione molto buona - spiega il classe 2005 - essendo migliorato sotto molti aspetti. Un grazie va ovviamente all'allenatore (Gazzola, ndr) e a tutto lo staff: mi hanno sempre sostenuto ed hanno creduto molto in me. So tuttavia che sono solamente all'inizio, il margine di miglioramento c'è sempre e ce la metterà tutta».

Smaltita la sbornia post Ponte, in casa Cimiano è tempo di preparare il primo turno playoff. In attesa di scoprire la propria avversaria (il sorteggio avverrà nella tarda mattinata di mercoledì 27 aprile presso la sede del CRL in via Pitteri), Rigo non si nasconde e dimostra ancora una volta di avere le idee chiare: «Chi vince il campionato? Spero noi - scherza il difensore - ma a mio avviso le favorite indiscusse sono Enotria e Virtus Ciserano Bergamo». I rossoneri scenderanno in campo nella giornata di domenica, in trasferta e facendo visita a una tra Varesina, Vis Nova, Vighenzi e Uesse Sarnico: riuscirà Gazzola a proseguire la propria scalata?