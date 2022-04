Regionali Élite, gli accoppiamenti delle fasi finali: ecco l'esito del sorteggio

Archiviata la regular season, è ora tempo di fasi finali. E cosa meglio di un sorteggio stile Champions League per scoprire il tabellone completo, dalla fase 1 alla finalissima, delle due Élite. Presso la sede del CRL, sita in via Pitteri a Milano, sono andati in scena i sorteggi per le fasi finali: presenti, oltre a Dario Lo Bello, varie personalità del calcio giovanile regionale, tra i quali Giancarlo Corbetta (Alcione), Giovanni Stringhini (Enotria), Massimiliano Gagliardi (Lombardia Uno) e Manuel Gasparro (Ausonia).

UNDER 15

Si è partiti con l'Under 15 Élite. Il primo sorteggio è stato destinato alla fase 1, ovvero le partite (4) che andranno in scena domenica 1 maggio: Alcione, Ponte San Pietro, Cimiano e Scanzorosciate giocheranno la partita tra le mura amiche, forti anche di due risultati su tre. Questi gli accoppiamenti per le 4 squadre sorteggiate: Aldini, Mapello, Ausonia e Seguro.

DOMENICA 1 MAGGIO

GARA 1 : ALCIONE-ALDINI

GARA 2 : PONTE SAN PIETRO-MAPELLO

GARA 3 : CIMIANO-AUSONIA

GARA 4 : SCANZOROSCIATE-SEGURO

Le vincenti delle quattro sfide andranno a giocarsi l'accesso alle semifinali: la cosiddetta fase 2. Tali incontri avverranno in casa delle 4 teste di serie, ovvero le tre vincitrici dei gironi e la miglior seconda: Lombardia Uno, Enotria, Virtus Ciserano Bergamo e Accademia Pavese. Anche in questo caso, le padroni di casa - forti di un miglior piazzamento in campionato, giocheranno forti di due risultati su tre disponibili.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO

GARA 5 : LOMBARDIA UNO- VINCENTE GARA 4

GARA 6 : ENOTRIA- VINCENTE GARA 3

GARA 7 : VIRTUS CISERANO BERGAMO- VINCENTE GARA 1

GARA 8 : ACCADEMIA PAVESE- VINCENTE GARA 2

Dopodiché sarà tempo di semifinali, laddove ci si giocherà l'accesso alla finalissima del 21 maggio con gare di andata e ritorno. Nella doppia sfida, poi, decadrà il privilegio avuto dal piazzamento in campionato. La prima nominata giocherà la gara d'andata in casa.

DOMENICA 8/15 MAGGIO

GARA 9 : VINCENTE GARA 8 - VINCENTE GARA 5

GARA 10: VINCENTE GARA 6 - VINCENTE GARA 7

UNDER 17

Si è proseguito poi con i più grandi, l'Under 17. Anche in questo caso, il primo sorteggio è stato destinato alla fase 1, ovvero le partite (4) che andranno in scena domenica 1 maggio: Uesse Sarnico, Vis Nova, Varesina e Vighenzi giocheranno la partita tra le mura amiche, forti anche di due risultati su tre. Questi gli accoppiamenti per le 4 squadre sorteggiate: Brusaporto, Cimiano, Masseroni, Lombardia Uno.

DOMENICA 1 MAGGIO

GARA 1 : UESSE SARNICO-BRUSAPORTO

GARA 2 : VIS NOVA-CIMIANO

GARA 3 : VARESINA-MASSERONI

GARA 4 : VIGHENZI-LOMBARDIA UNO

Le vincenti delle quattro sfide andranno a giocarsi l'accesso alle semifinali: la cosiddetta fase 2. Tali incontri avverranno in casa delle 4 teste di serie, ovvero le tre vincitrici dei gironi e la miglior seconda: Accademia Inter, Alcione, Enotria e Virtus Ciserano Bergamo. Anche in questo caso, le padroni di casa - forti di un miglior piazzamento in campionato, giocheranno forti di due risultati su tre disponibili.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO

GARA 5 : ACCADEMIA INTER-VINCENTE GARA 3

GARA 6 : ALCIONE-VINCENTE GARA 4

GARA 7 : ENOTRIA-VINCENTE GARA 2

GARA 8 : VIRTUS CISERANO BERGAMO-VINCENTE GARA 1

Dopodiché sarà tempo di semifinali, laddove ci si giocherà l'accesso alla finalissima del 21 maggio con gare di andata e ritorno. Nella doppia sfida, poi, decadrà il privilegio avuto dal piazzamento in campionato. La prima nominata giocherà la gara d'andata in casa.

DOMENICA 8/15 MAGGIO