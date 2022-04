Errore nei sorteggi? L'Accademia Inter ne chiede la ripetizione

"I sorteggi non solo validi". A meno di 48 ore dal semaforo verde, con la sfida tra Uesse Sarnico e Brusaporto pronta a fare il via ai playoff dell'Under 17 Élite, da via Cilea arriva la notizia bomba. A chiedere la ripetizione, dunque, è il club di Marco Messerotti: ma su che base tale richiesta? Il nocciolo della questione sta nel sorteggio numero 2 di ieri, giovedì 28 aprile. Dopo aver individuato le avversarie di Uesse Sarnico, Vis Nova e Varesina, teste di serie nel primo turno, si è passati al secondo: ed ecco un nuovo sorteggio, col senno di poi non conforme a quanto scritto a comunicato.

Uno screenshot del comunicato 55 del CRL: clicca per leggerlo per intero

DUBBI

Difatti, secondo quanto pubblicato dal CRL nel comunicato ufficiale numero 55, le 4 teste di serie del secondo turno (le tre vincitrici dei gironi e la miglior seconda) non sarebbero dovute essere sorteggiate, bensì avrebbero dovuto seguire un ordine standard in base al risultato sportivo conseguito nella stagione regolare. In poche parole, la gara 5 avrebbe dovuto giocarla l'Alcione (vincente girone A), la gara 6 l'Enotria (vincente girone B), la gara 7 la Virtus Ciserano Bergamo (vincente girone C) e la gara 8 l'Accademia Inter, miglior seconda nella graduatoria. In via Pitteri, invece, è accaduto tutt'altro: sorteggio e conseguente rimescolamento delle carte, con l'Accademia Inter inserita nella gara 5.

Accoppiamenti fase1/2

CONSEGUENZE

E adesso? L'Accademia Inter ha inoltrato al CRL una Pec in cui richiede una revisione del sorteggio, ma nel frattempo le ore passano e il kick-off si avvicina. Dunque, verosimilmente, cosa potrebbe accadere? Probabilmente nulla, anche se quanto evidenziato dall'Accademia Inter è effettivamente un errore commesso in fase di sorteggio. La palla passa ora al CRL ma, probabilmente, a meno di 48 ore dall'inizio delle partite si proseguirà con quanto deciso nella giornata di giovedì.