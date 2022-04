Tutto pronto per i playoff: i commenti al sorteggio dei principali protagonisti

Nel weekend partiranno le gare playoff, inaugurate dal primo anticipo del sabato fra Uesse Sarnico e Brusaporto, due squadre del C che si conoscono bene essendo arrivate rispettivamente seconda e quarta. Ma a differenza del sorteggio dell'Under 15 Élite, quello dell'Under 17 Élite ha visto molti team del medesimo raggruppamento fronteggiarsi nella prima gara secca, deludendo tutti coloro che speravo di affrontare almeno per una volta in stagione una formazione di un altro raggruppamento. Per quanto concerne il C, qui raccolti i commenti dei principali protagonisti, i quattro allenatori che in queste ore stanno mettendo a punto le ultime contromisure per ritagliarsi un posto nella storia. La Virtus partirà dalla fase 2, mercoledì, mentre per le altre il weekend rappresenterà il pass o la fine dei sogni di gloria. I gardesani della Vighenzi saranno gli unici ad affrontare una formazione non appartenente al proprio girone.

Vittorio Sandrini, Vighenzi

IL LATO ROSSOBLÙ DELLA FORZA

Questo il commento di Diego Guizzetti, tecnico Virtus Ciserano Bergamo, sugli esiti del sorteggio. «Quasi tutte incontrano squadre del proprio girone, Vighenzi a parte. Anche se, onestamente, non avevo particolari preferenze: arrivati a questo punto sono tutte squadre buone. Chi meglio incontrare? Se dovessimo guardare gli esiti delle due partite di campionato sarebbe meglio il Brusaporto. Con loro abbiamo avuto vita più facile rispetto alle gare col Sarnico. Credo che siano una squadra competitiva ma spesso condizionata delle assenze. Col Sarnico sicuramente sarebbe una gara fra due squadre che si conoscono bene a vicenda e se i due precedenti con loro fossero terminati in pareggio non ci sarebbe stato niente da dire. Di certo, andiamo avanti passo dopo passo visto che, come dicono, ci sono squadre più attrezzate di noi. Vedremo».

L'ALLIEVO CONTRO IL MAESTRO

Il tecnico sarnicense Mauro Pozzoni, invece, sperava in qualche squadra “esotica”. «Sinceramente, a dir la verità, speravo in un altro abbinamento. Con i playoff parte un campionato nuovo e tutti i valori si azzerano. Una partita da dentro o fuori è totalmente differente da una gara di campionato. E disputare queste gare contro avversarie del proprio girone ha pro e contro. Arrivati a questo punto qua, tanto valeva confrontarsi con altre realtà. Anche perché se dovessimo passare incontreremmo la Virtus, per ciò per incontrare squadre diverse bisognerebbe arrivare almeno alla semifinale. Adesso comunque arriva il bello. Cosa temo maggiormente del Brusaporto? La solidità difensiva che hanno, la loro forza agonistica, il loro attacco: è una squadra difficile da affrontare anche perché non penso venga a fare una passeggiata. É una squadra tignosa e questo è il vantaggio di conoscerla».

Tommy Rizzoli, Brusaporto

Dello stesso avviso anche Tommy Rizzoli, tecnico del Brusaporto: «Sinceramente speravo di non incontrare quelle del mio girone ma solo per la curiosità di vedere un po’ quelle degli altri gironi. Però è andata così e vedremo di giocarcela. Col Sarnico all’andata abbiamo vinto noi, al ritorno loro, vedremo come andrà a finire. Di certo, la preparerò come le due sfide precedenti, cercando di proporre qualche soluzione diversa davanti. Meno giocate in verticale, dunque, e più scambi, senza dare punti di riferimento: dovremo essere bravi a metà campo e cercare di stare in partita il più a lungo possibile, senza perdere equilibrio. L’importante sarà non prendere gol, perché uno sono certo che lo faremo. Vedremo se qualcuno tra me e Pozzoni si inventerà qualcosa».

VIGHENZI ALLA VILLAREAL

La sorpresa di questi playoff è senz’altro la Vighenzi di Vittorio Sandrini, l’unica formazione del C ad accogliere, a Sirmione, una squadra di un altro raggruppamento. Il commento del tecnico: «Le squadre del girone A e B credo siano di un livello superiore, tranne forse per quanto riguarda Virtus e Sarnico, le fuoriserie del C. Per il resto, certo, sarà un punto di domanda affrontare la Lombardia Uno, così, a scatola chiusa, in una gara secca. Ma ce la giocheremo con serenità, senza troppi pensieri. È un’esperienza che ripetiamo dopo quella fatta con i 2002, quando ci giocammo i playoff con l’Alcione. E quest’anno con i 2005 affronteremo la gara con grandissima voglia di confrontarci, visto che per quanto fatto quest’anno ce lo meritiamo proprio. Abbiamo un vantaggio, vero, ma credo che in queste gare non contino troppo i due risultati a disposizione, infatti scenderemo in campo per vincerla e come va va, a viso aperto senza fare troppi ragionamenti. Vogliamo divertirci cercando di offrire il meglio delle nostre possibilità».