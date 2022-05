Marin è eroico e la Varesina prosegue la cavalcata: ora c'è l'Accademia Inter

Termina in parità la sfida del primo turno playoff tra Varesina e Masseroni. L'1-1 consente ai padroni di casa - per effetto del miglior piazzamento in campionato - di qualificarsi al turno successivo, in cui l'avversario sarà l'Accademia Inter. Partita dai due volti, con i bianconeri a dominare il primo tempo e passando in vantaggio con Robustelli. Ripresa, invece, di marca Varesina con il gol di Marin a ristabilire l'equilibrio. Gioia rossoblù a fine gara, mentre la Masseroni esce comunque a testa alta dopo una stagione comunque positiva. DOMINIO MASSERONI Robustelli si erge a protagonista dopo pochi minuti, portando avanti...

