La Vis Nova fa il miracolo: Enotria battuta, ora si sogna in grande!

Sfida spettacolare tra Enotria e Vis Nova, entrambe determinate a superare i quarti di finale dei playoff. Le due compagini si erano già affrontate nel girone di qualificazione e i favori del pronostico erano tutti a favore dei rossoblù, ma i neroverdi quest'oggi hanno dato tutto in campo per portare a casa una meritata vittoria (4-2), firmata dalle reti di Pascuzzo, Severino, Piacenti e Lettieri, ma arrivata grazie ad una prestazione corale di altissimo livello; per l'Enotria servono a poco le belle prestazioni di Pellegrino e Bueti: i ragazzi di Ferraioli, inaspettatamente e contro ogni previsione, sono fuori dai playoff...

