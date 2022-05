Quattro big in corsa: chi vince il titolo Regionale?

Archiviati i quarti di finale, è ora tempo di pensare sia alle semifinali - domenica 8 le gare d'andata, domenica 25 quelle di ritorno - che all'ultimo atto, fissato per il 21 maggio e dal quale uscirà la prima regina dell'Under 17 Élite della storia. Attualmente la corsa è a quattro: Accademia Inter, Vis Nova, Alcione e Virtus Ciserano Bergamo. Due posti per quattro, un posto per due: gli accoppiamenti delle semifinali (Accademia Inter-Virtus e Alcione-Vis Nova) determineranno le due finaliste, che si giocheranno poi tutto in gara secca.

Da qui l'interrogativo: chi, ad oggi, parte favorito per la conquista del titolo Regionale? A voi la parola, intanto abbiamo allegato al sondaggio qualche numero, sia della regular season che della post season.