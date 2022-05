Un mese per sognare lo Scudetto: Virtus e Alcione, potete entrare nella storia!

Sono passate meno di 48 ore dal tardo pomeriggio di Agrate, quando Alcione prima e Virtus poi sono salite sul tetto della regione. Un doppio trionfo che significa titolo Regionale ma anche accesso alla fase Nazionale, ovvero una volata sprint nella quale - in meno di un mese - ci si confronta con le regine di tutte le altre regioni d'Italia per portarsi a casa il Tricolore. Il kick-off è fissato per domenica 5 giugno, quando prenderà il via la fase 1: un triangolare - sia per l'Under 17 che per l'Under 15 - nel quale le nostre lombarde affronteranno le squadre vincitrici in Piemonte e in Sardegna. In poche parole, il tempo per festeggiare scarseggia: c'è infatti un Tricolore da difendere e uno da riconquistare 11 anni dopo l'ultimo successo. Il primo è quello dell'Under 17, essendo ancora l'Olginatese di Terzi campione in carica grazie al successo del 2019; il secondo quello dell'Under 15, con il titolo che manca addirittura dal 2011 quando a salire sul trono d'Italia fu l'Accademia Inter.

Andrea Terzi con il trofeo dello Scudetto del 2019

FOCUS UNDER 17

A difendere il Tricolore dell'Olginatese ci sarà nientepopodimeno che la Virtus Ciserano Bergamo. Il 2-0 alla Vis Nova è valso ai bergamaschi il terzo titolo Allievi della propria storia, il primo dal cambio di proprietà avvenuto nel 2019 con l'avvento della Virtus Ciserano Bergamo. Sarà ovviamente Diego Guizzetti a guidare la spedizione bergamasca: per il tecnico sarà la seconda esperienza fuori regione, dopo che nel 2016 sfiorò lo Scudetto con i Giovanissimi 2001. La data da segnare in calendario è l'8 giugno, quando prenderà il via la fase Nazionale per i bergamaschi: nella prima giornata del 5 giugno, infatti, i nostri rossoblù riposeranno. Il mercoledì successivo, invece, la sfida contro Piemonte (in caso di pareggio tra quest'ultimi e i sardi) oppure semplicemente contro la perdente. Dove si giocherà? Dipende dall'esito della prima sfida: se a perdere dovessero essere i piemontesi si giocherà ad Alzano Lombardo; in caso di sconfitta dei sardi, invece, si volerà in Sardegna.

DATE TRIANGOLARE 1

1ª giornata (5 giugno) : PIEMONTE-SARDEGNA

: PIEMONTE-SARDEGNA 2ª giornata (8 giugno) : VIRTUS CISERANO BERGAMO-PERDENTE 1ª GIORNATA

: VIRTUS CISERANO BERGAMO-PERDENTE 1ª GIORNATA 3ª giornata (12 giugno) : SI AFFRONTERANNO LE RIMANENTI SQUADRE

Tutti gli accoppiamenti dei primi triangolari/quadrangolari

E POI?

Alla fase successiva, ovvero un nuovo triangolare tra le vincenti del turno precedente, accederà solamente la squadre prima classificata. Ci si giocherà tutto in una settimana, dal 15 al 22 giugno. Dopodiché, le vincenti di questi ultimi 2 triangolari, si affronteranno per la finalissima: data e campo ancora da confermare.

DATE TRIANGOLARE 2

1ª giornata (15 giugno) : Prima giornata

: Prima giornata 2ª giornata (19 giugno) : Seconda giornata

: Seconda giornata 3ª giornata (22 giugno) : terza giornata

Gli accoppiamenti dei triangolari finali

FOCUS UNDER 15

I nostri portabandiera per l'Under 15 saranno i ragazzi dell'Alcione. Lo splendido gol di Invernizzi ha messo ko l'Accademia Pavese, permettendo così agli orange di approdare alla fase Nazionale: il Tricolore tornerà in Lombardia? Presto per dirlo, ma se così dovesse essere quella dei milanesi sarebbe una vera e propria impresa. Non tanto per il titolo in sé - la rosa di Tonani è sicuramente attrezzata per fare bene, dunque una vittoria sarebbe tutt'altro che una sorpresa - quanto per la storia recente del calcio lombardo, visto che lo Scudetto categoria Giovanissimi manca dall'ormai lontano 2011. In quell'anno fu l'Accademia Inter a sollevare il trofeo. Anche in questo caso la data da segnare in calendario è l'8 giugno: nella prima giornata del 5 giugno, infatti, i milanesi riposeranno. Il mercoledì successivo, invece, la sfida contro Piemonte (in caso di pareggio tra quest'ultimi e i sardi) oppure semplicemente contro la perdente. Dove si giocherà? Anche in questo caso dipende dall'esito della prima sfida: se a perdere dovessero essere i piemontesi si giocherà ad Milano; in caso di sconfitta dei sardi, invece, si volerà in Sardegna.

DATE TRIANGOLARE 1



1ª giornata (5 giugno) : PIEMONTE-SARDEGNA

: PIEMONTE-SARDEGNA 2ª giornata (8 giugno) : ALCIONE-PERDENTE 1ª GIORNATA

: ALCIONE-PERDENTE 1ª GIORNATA 3ª giornata (12 giugno) : SI AFFRONTERANNO LE RIMANENTI SQUADRE

Tutti gli accoppiamenti dei primi triangolari/quadrangolari

E POI?

Alla fase successiva, ovvero un nuovo triangolare tra le vincenti del turno precedente, accederà solamente la squadre prima classificata. Ci si giocherà tutto in una settimana, dal 15 al 22 giugno. Dopodiché, le vincenti di questi ultimi 2 triangolari, si affronteranno per la finalissima: data e campo ancora da confermare.

DATE TRIANGOLARE 2



1ª giornata (15 giugno) : Prima giornata

: Prima giornata 2ª giornata (19 giugno) : Seconda giornata

: Seconda giornata 3ª giornata (22 giugno) : Terza giornata