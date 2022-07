Come giocheranno le big dell'Under 17 Élite? Le probabili formazioni delle favorite per il titolo

QUESTO ARTICOLO È PREMIUM. PER LEGGERLO DEVI AVERE UN ABBONAMENTO ATTIVO. IN ALTERNATIVA LO TROVI SUL GIORNALE IN EDICOLA DA LUNEDÌ 25 LUGLIO (QUI L'EDICOLA DIGITALE) A meno di due mesi dal semaforo verde, è doveroso iniziare a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le formazioni del prossimo campionato. Nella fattispecie, abbiamo dato uno sguardo a quelle che prenderanno parte all'Under 17 Élite e non potevamo che partire dalle big: Ausonia, Alcione, Aldini, Lombardia Uno e Brianza Olginatese? Come giocheranno? Che modulo useranno? Chi potrebbe partire titolare e chi dalla panchina? Queste, ad oggi, le nostre previsioni.ALCIONE Leggi la...