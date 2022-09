Laurora, Lombardo, Bertoni, Haida e Di Natale: quale bomber andrà a segno alla prima giornata?

Il countdown sta per finire: domenica 18 settembre, ovvero tra appena 3 giorni, si scenderà in campo. Il piatto forte dei campionati giovanili regionali, anche quest'anno, non può che essere l'Under 17 Élite: chi sarà la regina dopo la Virtus Ciserano Bergamo? Presto per dirlo, o meglio: noi ci abbiamo provato a fare i pronostici (clicca qui), ma in attesa che il campionato entri nel vivo abbiamo un altro quesito da porvi. Laurora, Lombardo, Bertoni, Haida e Di Natale: quale tra questi bomber andrà subito a segno alla prima giornata? Il primo è dell'Alcione, il secondo dell'Ausonia, il terzo del Lombardia Uno, il quarto della Brianza Olginatese, il quinto dell'Aldini: giocatori che sanno come si fa gol e che sicuramente, ci mettiamo la mano sul fuoco, vorranno iniziare con il piede giusto.

