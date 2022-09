Cardiopalma totale: rimonta Cimiano, ma a spuntarla è l'Ausonia

Se si dovesse descrivere con una partita il termine "cardiopalma", il 6-4 finale tra Ausonia e Cimiano sarebbe l'esempio migliore. Padroni di casa dominatori della prima frazione, chiusa sul parziale di 5-1 con le doppiette di Ibrahim e De Crescenzo e la rete di Bombara; tra gli ospiti a segno Ratti. Il secondo tempo è tutta un'altra storia, con i biancorossi all'assalto e capaci di accorciare le distanze fino al 5-4 con le reti di Varriale, Domnitei e Sagne nonostante l'espulsione al venticinquesimo di Giuliano; in contropiede in pieno recupero chiude i conti Zucaro che certifica i tre punti per...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?