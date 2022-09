Di Natale segna alla Del Piero: Aldini in volo, Alcione e Lombardia Uno in scia

Parte da sinistra, si accentra, si sposta il pallone sul destro e lascia partire un tiro a giro imprendibile: palla sotto l’angolino e gol. Sono passati più di dieci anni dalla fatidica data del 13 maggio 2013, giorno dell’addio al calcio di Alessandro Del Piero, ma nella mattinata di via Felice Orsini a Milano - sede dell’Aldini, nonché della sfida di Under 17 tra i falchi e l’Universal - “Pinturicchio” è tornato ad indossare gli scarpini. Non l’ha fatto in prima persona, bensì nel nome di Daniel Maffi. Anzi, nel suo piede. Lo stesso che ha battuto Farina per due...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?