Decisivi i minuti finali: pareggio di rincorse e sorpassi

Accade tutto nell'ultimo quarto d'ora il 2-2 tra Cimiano e Cisanese, risultato alla fine giusto per quanto visto in campo ma maturato in maniera rocambolesca. I cavallucci giocano un primo tempo coraggioso ma vengono traditi da un errore del portiere Scano nei pressi del gong. Ripresa a forti tinte bianconere, con il vantaggio acquisito in superiorità numerica che sembra chiudere i conti. Ma nel finale è un'ingenuità di Raso a provocare il rigore che rimanda la prima gioia stagionale di entrambe le squadre. CIMIANO PUNITO SUL GONG Il Cimiano di Gazzola rimescola qualche carta rispetto all'esordio con l'Ausonia: Valagussa prende...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?