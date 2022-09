Vis Nova-Brianza Olginatese infiamma la Brianza, l'Enotria fa piangere il Seregno

Ore 12:44, minuto 89: Vis Nova e Brianza Olginatese sono ferme sullo 0-0, la partita sembra bloccata e il pareggio sembra il risultato scritto. Corsa al trono della Brianza? Fumata Grigia. Ore 12:45, minuto 90: punizione per la Vis Nova da metà campo, lancio lungo per Pannuti che controlla, non demorde dopo una prima deviazione e batte Grimoldi. Corsa al trono della Brianza? Fumata neroverde. Ore 12:49, minuto 94: l’assalto disperato della Brianza Olginatese permette a Sala di approfittare di una sponda, destreggiarsi e infilare Nicoli per l’1-1 finale. Corsa al trono della Brianza? Fumata grigia. Da quest’ultima al triplice...

