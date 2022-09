Punteggio pieno e gol a cascata: la Voluntas Montichiari grande tra le grandi

Sei punti, sette gol fatti e solo due subiti: punteggio pieno e testa del girone. Un inizio perfetto e, anche se siamo solo alla seconda giornata, già un forte segnale alle avversarie del girone. Stiamo parlando della Voluntas Montichiari, la squadra bresciana guidata dal tecnico Americo Gambardella, che ha alle spalle un passato da giocatore, con diverse presenze tra i professionisti. L'ex portiere, tra le altre, del Prato in Serie C, oggi allena i rossoblù classe 2006 che disputano il campionato di Élite in un girone, il C, pieno di compagini solide con rose di alto livello di fronte alle quali però la squadra di Montichiari sembra non mostrare alcun timore, inanellando ottimi risultati nei primi due turni del torneo.

LE PRESTAZIONI IN CAMPO

La compagine rossoblù è partita subito bene alla prima giornata, trovando i primi tre punti in casa ai danni della Pavoniana di Gianluca Conter, in un match molto tirato che si è concluso con un 3-2. Una partita combattuta in cui i ragazzi di Gambardella hanno rimontato lo svantaggio iniziale con la doppietta di Lembo e, dopo il pareggio ospite, hanno chiuso la pratica nella ripresa con Barbieri. Se la prima vittoria è arrivata di misura in casa, nella seconda giornata la Voluntas ha dimostrato la sua forza e la sua coesione a Villa D'Almè, dove ha rifilato un sonoro 0-4 ai danni dei pari età del Villa Valle, allenati da Andrea Terzi. Una vittoria di carattere contro una formazione che sarà sicuramente tra le protagoniste del girone (come si augurava a inizio stagione lo stesso tecnico giallorosso), conquistata con convinzione dopo un inizio difficile, a detta di Gambardella: «Loro sono partiti subito forti, mostrando la loro innegabile bravura tecnica. Noi siamo stati bravi a rimanere stretti e a colpire in contropiede: dopo il gol del vantaggio abbiamo trovato la fiducia e il coraggio necessari a vincerla e soprattutto a chiuderla». Ad aprire le marcature dei rossoblù ci ha pensato il solito Lembo, già autore di una doppietta alla prima giornata, cui è seguito il gol di Bellandi a fine primo tempo e poi un'altro bis, questa volta per Goffi, nella ripresa. Una dimostrazione di forza offensiva ma anche di stabilità difensiva, con un notevole passo avanti rispetto alla sfida contro la Pavoniana, come riconosce anche il tecnico a fine partita: «Rispetto a domenica scorsa ho visto dei miglioramenti, l'abbiamo chiusa senza soffrire dal punto di vista del risultato. A livello tecnico poi ho visto tanta personalità nella costruzione del gioco».

COI PIEDI PER TERRA

A discapito dei risultati e delle prestazioni dei classe 2006 rossoblù, riconosciute dal loro allenatore, Gambardella comunque non si sbilancia e tiene i piedi per terra. Lo aveva fatto sabato 17 dopo la vittoria sulla Pavoniana, quando aveva affermato: «Abbiamo iniziato nel migliore dei modi con 3 punti che fanno morale, ma l'obiettivo rimane sempre quello di mantenere la categoria». Ha tenuto la stessa linea anche questa domenica alla fine del netto successo in trasferta: «Per i ragazzi è una categoria nuova, bisogna giocarsela partita dopo partita scendendo ogni volta sul terreno di gioco con l'obiettivo di fare bene e dare del filo da torcere a tutti gli avversari». Nel frattempo però, la compagine bresciana si gode il primato del girone, in compagnia di Uesse Sarnico e Lumezzane, meritato visto il bel gioco mostrato in campo. Sabato i rossoblù potranno nuovamente testare la loro forza e magari iniziare ad aggiustare il tiro sugli obiettivi ospitando il Franciacorta del tecnico Rota, ancora a 0 punti dopo due sconfitte, che avrà sicuramente voglia di rifarsi già sul campo di Montichiari. Vincerà la continuità rossoblù o la voglia di rivalsa granata? Per scoprirlo seguiteci come ogni weekend!